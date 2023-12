/KOMPLETNÍ SOUHRN OMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH NEMOCNICÍCH/ Premiér Petr Fiala sice slíbil ve čtvrtek lékařům navýšení platů, omezení v nemocnicích v Pardubickém kraji ale zatím platí. Největší omezení se aktuálně týká plánovaných operací.

"Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení," informovala ve čtvrtek navečer mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

K velkému omezení zdravotnické péče mělo dojít od 1. prosince ve Svitavské nemocnici. I tady ale nakonec podle vedení došlo k dohodě. Plánovaná operativa se tady však zastaví úplně.

"S ohledem na vývoj situace v minulých dnech pak jen doplňujeme, že ve Svitavské nemocnici došlo k dohodě na zajištění provozu chirurgického oddělení, a to tak, že tamější příjmová ambulance a lůžková část oddělení budou fungovat v nepřetržitém režimu," dodala Semrádová. Akutní operativa poběží na svitavské chirurgii pouze ve všedních dnech, a to v době od 7 do 15.30 hodin, v ostatní dny a hodiny tuto péči zajistí Litomyšlská, Chrudimská a Pardubická nemocnice.

Plánovaná operativa se tady však zastaví úplně. V návaznosti na chirurgický provoz pak dojde k zachování provozu oddělení ORL a urologie.

Původně hrozilo i uzavření některých porodnic v Pardubickém kraji, a to právě svitavské a chrudimské. K tomu ale nedošlo a provoz všech čtyř porodnic zůstává bez omezení.

SITUACE V JEDNOTLIVÝCH NEMOCNICÍCH:

Pardubická nemocnice

K zásadnímu omezení odborných poraden dojde na infekčním a plicním oddělení. Z odborných ambulancí zde bude fungovat pouze očkovací centrum. Ostatní personální kapacity jsou nutné k péči o rostoucí počty pacientů se sezónními respiračními onemocněními a covidem-19. Už v tuto chvíli je zároveň jasné, že se prodlouží i plánovaná vyšetření zobrazovacími metodami, například magnetickou rezonancí.

Chrudimská nemocnice

Na začátku prosince dojde k uzavření lůžkové části ARO. Ambulantní provoz by v nemocnici neměl doznat výrazných změn. O vývoji situace a konkrétních termínech bude nemocnice včas informovat.

Svitavská nemocnice

Ve Svitavské nemocnici dala výpověď z dohod necelá polovina lékařů. V současné době je provoz všech oddělení nemocnice zajištěn. Omezena je plánovaná operativa.

Orlickoústecká nemocnice

V nemocnici vypovědělo dohody 40 % lékařů. Většinu oddělení se podařilo převést do směnného režimu. Nemocnice zajistí akutní, urgentní a onkologickou péči. Zrušeno bude přibližně 20 % plánovaných operací a uzavřena bude většina ambulancí a poraden s výjimkou těch akutních.

Litomyšlská nemocnice

Bez omezení.