Olympic a pak ohňostroj. Brněnec o víkendu velkolepě oslavil hned několik výročí

/FOTO/ V Brněnci se o víkendu uskutečnily tradiční Dny obce se skutečně nabitým programem. Obecní slavnosti se konaly u příležitosti 85. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Současně si vesnice připomněla 700 let od první písemné zmínky o Moravské Chrastové a 510 let o Chrastové Lhotě. Kulaté výročí má i zahájení vyučování v obci, a to 150 let.

Obecní slavnosti v Brněnci u Svitav vyvrcholily koncertem skupiny Olympic. | Foto: Petr Švancara