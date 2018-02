Olympiádu nedostatek sněhu neohrozil

Litomyšl - Je krátce po deváté hodině a olympijský dům se pomalu probouzí ke své pravidelné činnosti. Naskakují počítače a rozbíhá se i video přenos na plátně, kde je možné vidět začínající sportovní klání. Nikdo nepobíhá a všichni vědí, co mají dělat. Kdo by čekal v zázemí Olympiády dětí a mládeže desítky lidí, tak by se spletl.

„Nejužší vedení olympiády čítá jedenáct lidí. Nejsme na to však sami. V jednotlivých městech máme technickou podporu, správce sportovišť a stovky dobrovolníků, kteří nám pomáhají s chodem celé akce. Je také nutné připočíst například rozhodčí a ředitele závodů,“ říká David Záruba, člen organizačního výboru. Na jednotlivých sportovištích jsou také zástupci Červeného kříže a v lyžařských areálech rovněž zdravotníci. Což ovšem neplatí například na šachovém turnaji. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: Rychlé nože a bystrá mysl Z čísel vyplývá, že organizovat takovou sportovní akci je nadmíru složité. Během čtyř dnů je potřeba zorganizovat 30 disciplín v 11 sportech pro 1275 závodníků. Ty doprovází zhruba 400 dospělých, kteří se starají o trénink nebo servis. O ubytování se postarala ve většině případů hostitelská města, takže organizátoři nemuseli řešit logistické problémy. „Nejtěžší pro nás je nedostatek zkušeností s pořádáním takto velké akce. Vše se učíme za pochodu. Navíc jednotlivá sportoviště jsou na mnoha místech. Na rozdíl od letních her, kde je vše soustředěno do jednoho města,“ prozrazuje David Záruba. Jako problém se jevil nedostatek sněhu. Počasí odpovídalo spíše jaru, než konci ledna. „Museli jsme přesunout jeden závod v rámci areálu na jinou sjezdovku. Hrozil také přesun disciplín z Letohradu do Nového Města. Nakonec ale nasněžilo a začalo mrznout a šlo zasněžovat,“ říká organizátor. DOBRÁ PROPAGACE Kromě ubytování bylo nutné zajistit samozřejmě i stravování. Sportovci však byli ubytováni většinou v domovech mládeže, kde s jídlem nebyl vážný problém. „Jídelníček je všude stejný. Sestavil ho odborník na výživu. Kromě toho mají sportovci drobné občerstvení na závodištích,“ popisuje situaci David Záruba. Rozpočet akce je úctyhodných 17 milionů korun. Zajímavé je, že to je zhruba třetinový rozpočet oproti minulým zimním hrám. Pardubický kraj zaplatil 10 milionů korun. „Jedná se o velmi velmi dobrou propagaci. Do médií se dostaly informace o zimních areálech, do kterých kraj investoval v minulých letech nemalé prostředky,“ hodnotí hry krajský radní Bohumil Bernášek. Stejně jako mnozí jeho kolegové se byl na jednotlivých sportovištích podívat a s organizací je spokojen. „Atmosféra na sportovištích byla všude špičková. Zvláště pěkné to je, když vyhraje domácí závodník. Přínos her vidím v tom, že se sportovci z celé republiky scházejí a děti sportují. Dobře zorganizovaná akce je navíc motivuje,“ dodává radní.

Autor: Petr Šilar