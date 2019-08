Hasiči z Desné opravili nejen zázemí, ale i běžeckou dráhu, která se tak může pochlubit náběhem a základnou na tartanu. Počasí bylo ideální, takže místní pořadatelé mohli sklízet plody své mnohatýdenní práce.

Nervozita

V mužské kategorii jsme mohli vidět celkem 5 časů pod 18 vteřinovou hranicí. Na týmech bylo ale vidět, že se blíží konec ligy a úměrně s tím zřejmě stoupá i nervozita. Několik parádně rozběhnutých útoků skončilo velkými prostřiky na druhém z terčů. To ale nebyl případ Pomezí B, které jako jeden z mála týmů předvedlo útok s velmi vyrovnanými sestřiky. Jejich čas 17,82 se možná ze začátku soutěže nejevil jako nijak extra kvalitní, ale postupem času se ukázalo, že to byl útok bronzový.

To Zderaz B předvedla mnohem odvážnější pokus, a i přes prostřik na levém terči zapsala 17,60. Tento čas by třeba na minulém závodě stačil sotva na první desítku. V Desné to však byla zcela jiná káva. Zderaz B si tímto časem připsala své první vítězství v okresní lize a posunula se na 5. místo průběžné tabulky.

Vzápětí po tomto útoku nastoupil Široký Důl A. Opět drobné chyby znamenaly až 17,75, ale jelikož se všeobecně příliš nedařilo, stačilo to na celkové 2. místo. Další dvě sedmnáctky přidaly týmy Zderazi A (17,99) a Nedvězí (17,96). Prozatím vedoucí tým ligy Zderaz C v Desné chyboval a zdramatizoval tak průběžnou tabulku okresní ligy. Dva závody před koncem vede ligu Široký Důl A se 173 body, druhá Zderaz C se 160 body a třetí Pomezí A se 133 body. Mezi 4 a 7 místem je rozdíl pouhé dva body. O tyto příčky si to rozdají týmy Perálce, Zderazi A, Nedvězí a Zderazi B.

V kategorii žen pak favorité potvrdili svou dominanci. Nejdříve Kamenec B dal 17,41 a předvedl, že desenská dráha na kvalitní časy určitě má. Hned po nich nastoupila na dráhu děvčata z Nedvězí, prozatím vedoucí tým ligy. Hned od startu nenechala nikoho na pochybách, že vedoucí příčka je v dobrých rukou. Terče byly sraženy v parádním čase 16,97 a o vítězi bylo víceméně rozhodnuto. Nejlepší čas sezony předvedla Oldřiš, která dala 17,99 a skončila na 4. místě. Jako poslední čekala na startu děvčata z Kamence A. Po nepříliš přesvědčivém výkonu Bohuňova se jim otevřela příležitost zabojovat o druhé místo v lize. Svoji šanci beze zbytku využila a časem 17,54 skončila na 3. místě. Ligu tak vede s velkým náskokem Nedvězí se ziskem 99 bodů, druhý je Kamenec A s 83 body a třetí je Bohuňov se 77 body.

V kategorii veteránů se pak na 1. příčku vrátili obhájci titulu z Hartmanic. V Desné dali 15,44 a ukázali, že se s nimi musí určitě počítat. Druhý skončil Sádek (15,61) a stejnou pozici drzí i průběžném hodnocení ligy a třetí Oldřiš (15,97).

Jakub Paulíček