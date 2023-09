/FOTO, VIDEO/ U Staré plovárny jen kousek od zámku v Litomyšli se objevilo atypické posezení ze dřeva. Oko nad rybníkem. Jde o první prvek v krajině, další vznikne příští rok poblíž židovského hřbitova. Projekt Cíle cest naláká obyvatele města mimo centrum. Odpočívadla a vyhlídky navrhuje pro Litomyšl vždy vítěz České ceny za architekturu.

Oko nad rybníkem v Litomyšli. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Oko nad rybníkem láká k procházkám, někteří se u Hlubokého rybníku neboli Staré plovárny vrací do dětských let, jiní objevili nový kout města. „Pamatuji, že jsme se sem chodili jako malí koupat. Je to krásné místo, vyrůstala jsem kousek odtud,“ řekla Anna Doubravová.

Dřevěné posezení netypického tvaru je první svého druhu v Litomyšli a rozhodně ne poslední. Projekt Cíle cest startuje. „Litomyšl nedisponuje krásnými lesy v bezprostřední blízkosti města, jako to má Česká Třebová nebo Svitavy, takže procházky zemědělskou krajinou nejsou tak skvělé. Chceme proto lidem nabídnout cíle vycházek v podobě drobných staveb od špičkových architektů,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Oko nad rybníkem nabízí nevšední perspektivu do krajiny. Pro město ho navrhl ateliér ov-a architekti. Ti v roce 2020 vyhráli Českou cenu za architekturu za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru.

Rozhledna nabídne výhled na panorama Litomyšle. Vznikne z lodních kontejnerů

Čeští architekti dostanou v Litomyšli šanci i v dalších letech. „Vždy oslovujeme vítěze soutěže Česká cena za architekturu. Ten může podle vlastního uvážení navrhnout relativně levný objekt okolo půl milionu korun,“ dodal Brýdl. V roce 2021 soutěž architektů vyhrála společnost ateliér-r s kompletní rekonstrukcí paláce hradu Helfštýn, takže příští rok ve městě vznikne právě jejich vyhlídka. Shodou okolností jedním ze dvou architektů je Litomyšlan Martin Karlík, který ve městě žije a pracuje. Ten měl o díle v krajině hned jasno. Vybrali lokalitu u Rasovny, kde plánují vybudovat vyhlídku ze starých lodních kontejnerů.

„U vyhlídky jsme však narazili na problém, že půl milionu korun nestačí, protože rozpočet se pohybuje okolo milionu. Vyřešíme to. Požádali jsme o dotaci a dostali jsme ji. Akorát jsme neměli podle zadavatele dostatečně vyřešené majetkoprávní vztahy, takže se realizace posouvá. Rozhledna u Rasovny vznikne příští rok,“ nastínil plány starosta.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

Vyhlídka zůstane na svém místě pouze několik let. Jeden kontejner bude položený vodorovně a jeho podlaha jen mírně stoupá, aby jím mohly projet i kočárky nebo invalidní vozíky. Na položený kontejner naváže druhý svislý a v něm povede vřetenové ocelové schodiště k plošině ve výšce 12 metrů. Na ní bude stát odpočinková lavice a zvýšená úroveň vyhlídky směrem na sever. Pro unikátní vyhlídku si architekti vybrali místo na okraji zástavby Litomyšle na vrstevnicové spojnici silnice na Ústí nad Orlicí s Kornicemi.

Podívejte se na další připravované projekty v Litomyšli - ZDE

„Poloha cesty nad městem, malebné výhledy na městské věže a věžičky a blízkost tajemného židovského hřbitova činí z lokality už dnes významnou výletní oblast,“ popsali výběr lokality architekti Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z olomoucké společnosti atelier-r. Místo zvané Rasovna nabízí výhled na panorama Litomyšle se zámkem a kulisou severního průčelí piaristického chrámu, za ním se rýsuje věž proboštského kostela. Na druhé straně výhledu vystupuje do popředí věž pedagogické školy a na západním břehu Loučné věž gymnázia. Uprostřed panoramatu je ve středu náměstí viditelná zelená báň radnice.

Už nyní je jasné, že vznikne i třetí prvek v krajině, tentokrát od loňského vítěze prestižní soutěže. Do města se tak brzy podívají odborníci z Atelieru 111 architekti. „Už jsme je oslovili a představili jim naši vizi. Reagovali pozitivně. Buď si vyberou místo, kde má město pozemky, nebo jim dáme dvě tři místa, kde něco vytvoří,“ doplnil Brýdl. Další lokalitou s nevšedním odpočívadlem by mohl být nový Park Zdeňka Kopala nebo lokalita u cyklostezky směrem na Suchou. Vhodná místa jsou i nad Černou horou.