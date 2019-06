Je to možná nejmenší vesnice v Česku, kde se v úterý konala vedle dalších 280 obcí demonstrace proti trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi.

Osada Strkov u Ctětína Chrudimsku uprostřed rozkvetlých pastvin a lesů v Železných horách má sotva 15 stálých obyvatel a zhruba stejný počet domů. Většina z nich už slouží jen coby chalupy pro měšťáky, ve zbylých dožívají senioři. Většina z nich volí právě hnutí ANO, případně komunisty. Třetí tady v posledních parlamentních volbách skončili okamurovci.

Přesto právě tady, mezi pasoucími se ovcemi, se včera konala možná nejmenší demonstrace proti Babišovi v Česku. Zorganizoval ji zdejší novousedlík Tomáš Kmoníček, který si zde před pár lety koupil statek, žije zde s rodinou, dětmi a jako IT expert jezdí pracovat do Pardubic.

„S kolegy z práce jsme se účastnili posledních demonstrací v Pardubicích a jinde. Jenže všichni máme rodiny, nebaví nás už je na celé večery opouštět, tak jsme se rozhodili uspořádat společný piknik u mě na dvorku. Vyrobili jsme transparenty, hodíme na gril nějaké stejky a užijeme si pěkný večer,“ vysvětloval včera Kmoníček.

Demonstranty už v tu chvíli dokázal spočítat na prstech rukou. „Bude nás nejspíš šest. Můj kolega od Poličky, druhý ze sousedního Ctětína, já, a k tomu naše ženy. K nám hejno dětí a stádo ovcí,“ smál se.

Demonstraci na svém dvorku Kmoníček vzhledem k místním poměrům nedělal ve vsi publicitu. Takže nepočítá s tím, že by se někdo připojil. „Leda nějací výletníci vracející se z koupačky v nedalekém lomu Švihůvek,“ dodal s úsměvem.

„Srocení davu“ na svém soukromém pozemku ani nemusel nahlašovat na obecní úřad, takže starosta jen o málo většího Ctětína, pod který Strkov spadá, se jen smál. „Tak to slyším poprvé, že u nás bude demonstrace,“ řekl starosta Jiří Bakeš.

S větší nevolí reagoval na podobnou iniciativu v Lozicích poblíž Luže, které mají jen 150 obyvatel, tamní starosta.

„Dělá to tady jeden přistěhovalý Pražák. Ale víte co, my si tady žijeme vlastním životem, na žádné výlety na demonstrace do Prahy nemáme čas, a ten pán se tady s místními ani za ta léta nesžil. A to už tu nějaký pátek starostuju,“ řekl starosta Jaroslav Novotný.

Většina demonstrací se však včera konala ve větších městech. Nově se k odporu připojilo například Ústí nad Orlicí, kde se doposud se svou kritikou premiéra ozvali na shromáždění v polovině května pouze zdejší studenti.

„V politice se hodně posunuly hranice toho, co je ještě akceptovatelné, slušné a morální,“ vysvětloval včera zapojení Ústí zdejší aktivista Petr Kulhavý .

Vedle Pardubic se v médiích kvůli odporu vůči Babišovi objevil už Žamberk, kde několik lidí demonstrovalo proti jeho nedávné návštěvě města. Ten sem zavítal poté, co ho odmítla Litomyšl.

Účast na demonstracích postupně roste. Například v Chrudimi se té první zúčastnilo 50 lidí, druhé už osmdesát a třetí před dvěma týdny ke dvěma stovkám lidí. Většina účastníků chce v neděli 23. června jet i na pražskou Letnou.

