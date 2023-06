Svitavy chystají další bič na lidi bez trvalého pobytu ve městě. Nové odpadové karty zajistí evidenci, kdo vytřídí kolik odpadu a jestli toho nezneužívají živnostníci a podnikatelé, kteří musí za likvidaci odpadu podle zákona platit. V červenci každá domácnost získá odpadovou kartu, od září se bude odpad v novém sběrném dvoře za 22 milionů korun vážit a evidovat. Svitavy také uvažují o likvidaci zeleného odpadu v bioplynové stanici.

Svitavy si došlápnou na podnikatele, kteří neplatí za likvidaci odpadu. A stejně tak si posvítí na lidi bez trvalého pobytu ve městě, kteří však naváží na sběrný dvůr odpad z domácnosti.

„Máme spoustu podnikatelů a drobných řemeslníků, kteří opravují byty a vozí odpad do sběrného dvora. Sice za něj fakturují likvidaci, ale na sběrném dvoře se tváří, že je to jejich soukromý odpad, který dovezli třeba dvacetkrát za rok,“ vysvětlil starosta Svitav David Šimek, proč přistoupili k zavedení tzv. odpadových karet. V červenci je rozdají lidem, na každou domácnost připadne jedna karta. A bez ní už lidé od 4. září zdarma odpad ve sběrném dvoře neodloží.

Město opravilo sběrný dvůr za 22 milionů korun. Nové bude areál rozdělený na dvě části. Zatímco v první lidé vytřídí běžný odpad, jako jsou plasty, sklo nebo papír, ve druhé už bude váha a složení odpadu pod přísným dohledem.

„Jde o místo pro staré kuchyňské linky, vybouraná bytová jádra, věci z rekonstrukce bytů a tady budeme evidovat množství odpadu. Kdo nemá ve Svitavách trvalý pobyt, za uložení odpadu zaplatí. Tím také zvýšíme evidenci obyvatel z okolních obcí, kteří k nám vozí odpad a budeme s obcemi jednat o finanční úhradě za uložení,“ doplnil Šimek. Město se totiž potýká už roky s problémem, že v bytech bydlí lidé, kteří jsou však k trvalému pobytu hlášeni jinde v republice. Odpad však likvidují tam, kde bydlí.

„Jasně se jeví, že ve Svitavách je hodně lidí bez trvalého pobytu a odkládají tady odpad, za který všichni platíme. Nechceme, aby obyvatelé dotovali černé pasažéry v odpadovém systému,“ podotkl starosta.

Lidem zavedení odpadových karet většinou nevadí. „Nedělám nic špatného, tak si zkrátka vždycky vezmu do sběrného dvora kartu. Konečně v tom bude pořádek. Běžně tam potkávám lidi z okolních vesnic. Když nemají svůj dvůr, ať platí,“ řekl Pavel Bureš. Někteří se však obávají černých skládek v okolí Svitav. „Určitě se najde někdo, kdo se na placení vykašle a vyveze odpad někde do lesa. Nedávno jsem viděl u silnice sedací soupravu, pneumatiky taky nejsou výjimkou,“ vyjádřil obavy Miroslav Dvořák.

Hlavní změna tak ve městě nastane od září pro podnikatele a lidi bez trvalého pobytu. „Máme tu Pražáky, kteří bydlí v bytech, ale nemají trvalý pobyt. Každý občan Svitav přináší ročně do rozpočtu 18 tisíc korun. Pokud nemá pobyt, tak bude mít některé služby zpoplatněné,“ upozornil Šimek a doufá, že to bude pro některé bič a přihlásí se k trvalému pobytu do Svitav.

Kromě toho si od novinky slibují radní větší evidenci a oddělení podnikatelského a občanského odpadu. „Víme že kosmetičky a živnostníci, kteří podnikají doma, tak za odpad neplatí. Berou to tak, že v domě bydlí a ve sklepě mají svoji provozovnu. Odpad přihazují do popelnice, kterou mají pro domácnost. Tím ale porušují zákon, za odpad podnikatelé platit musí,“ uvedl Šimek.

Odpadové karty zavedli na jaře roku 2021 jako první ve svitavském okrese v Dolním Újezdu. Ani tady s nimi lidé nemají problém. "Hlavním důvodem, proč jsme karty zavedli, bylo, abychom odfiltrovali lidi, kteří k nám vozili odpad z okolí. Tím se situace zlepšila. Systém však nemůžeme zatím rozvíjet dál, dokud nerozšíříme sběrný dvůr, nepořídíme váhu nebo nové kontejnery. Ale na tom už pracujeme a chystáme modernizaci," sdělil starosta Dolního Újezdu Miloš Vrabec.

Právě Dolní Újezd a Svitavy jsou pilotními obcemi v novém systému, který bude zaveden ve všech vesnicích a městech ve svitavském okrese.

Na každého obyvatele Svitav vloni připadlo 204 kilo vytříděného odpadu, celostátní požadavek přitom byl 190 kilogramů. Evidence odpadů je nutná podle radních i proto, aby se lidem ve městě dál nezvyšoval poplatek za svoz. I proto Svitavy nabízí lidem zdarma žluté popelnice na plasty, v zásobě jich mají ještě dvě stovky. Na podzim začne vydávání kompostérů na bio odpad.

„Plánujeme rozšíření kompostárny a také jednáme s jednou bioplynkou v okrese, jestli neexistuje cesta likvidace zeleného odpadu v bioplynové stanici,“ uzavřel Šimek.