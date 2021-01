Očkování seniorů ve Svitavách začalo. Pátek, osm hodin ráno. Ve Fabrice, kde vzniklo očkovací centrum, je asi desítka seniorů s doprovodem. „Dnes jde maminka a až to bude možné, půjdeme i my všichni ostatní z rodiny. Naštěstí jsme covid v rodině neměli,“ říká Marie Pittnerová, která na očkování doprovodila dvaadevadesátiletou maminku. Ta byla naočkována jako první. Půl hodiny po aplikaci vakcíny mohla v klidu odejít domů.

V pátek 22. ledna začalo ve Svitavách očkování seniorů nad 80 let. | Foto: Deník / Iveta Nádvorníková

První očkovací den se nesl v klidném duchu. Svitavy dostaly na pátek osmdesát dávek vakcíny. „Začínáme očkovat seniory nad osmdesát let. Je to takový testovací provoz, takže jsem u toho chtěl být, abych viděl jak to funguje, jestli není potřeba něco vylepšit. Zatím počítáme, že jeden očkovací tým zvládne za den naočkovat 80 lidí. A uvidíme, jestli to provoz umožní zrychlit. Počítáme, že tu budou dva očkovací týmy,“ vysvětluje zástupce ředitele Svitavské nemocnice Pavel Kunčák. S očkováním o víkendech nemocnice zatím nepočítá.