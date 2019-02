Polička – Památky Velké Moravy, nebo odkaz Bohuslava Martinů? Jedna z těchto pamětihodností získá letos titul Evropské dědictví!

Bohuslav Martinů si v Poličce připomínají při mnoha příležitost. Jednou z nich jsou i živé prohlídky na věži kostela svatého Jakuba, kde se skladatel narodil. Malého Bohouška mohou návštěvníci spatřit v v letošním roce v letních měsících. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Jedna ze dvou národních nominací se zařadí mezi pamětihodnosti, jež nesou označení Evropské dědictví. Cílem tohoto snažení je především propagace evropského rozměru dané památky a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které její význam dokážou sdělit veřejnosti.

V Poličce věří, že to bude odkaz skladatele Bohuslava Martinů. S propagací svého nejslavnějšího rodáka uspěli mezi dalšími šesti pamětihodnostmi a zajímavostmi. Do finále se tak například nedostaly kláštery z Broumovska nebo Židovské muzeum v Praze.

„Kritéria, dle názoru poroty, významně naplňuje i nominace města Polička ´Odkaz hudebního skladatele Bohuslava Martinů všem jeho domovům – Poličce, Evropě, světu´, která byla navíc velmi dobře představena. Světově uznávaný skladatel prožil většinu svého života v cizině, ale nikdy neztratil kontakt se svou rodnou zemí a rodným krajem. A to se prolíná i celou jeho tvorbou," říká člen národní poroty Jan Krist.

Městské muzeum a galerie Polička zpracovalo v závěru loňského roku žádost s návrhem označení „Evropské dědictví" pro „Odkaz hudebního Bohuslava Martinů (všem jeho domovům: Poličce, Evropě, světu)". Jde o nehmotné kulturní dědictví doplněné o hmotné památky ve městě Polička.

ÚSPĚCH JIŽ NYNÍ

„Pro město Polička má již vítězství v národním kole obrovský význam, ale věříme si i v kole evropském," sdělila tisková mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.

Výběr pamětihodností, které ponesou označení Evropské dědictví, probíhá ve dvou fázích. Nejprve národní porota, složená z pěti odborníků různých kulturních institucí jmenovaných ministrem kultury, provede výběr maximálně dvou vybraných uchazečů, které země vyšle do celoevropského kola do Bruselu. Zde třináct nezávislých odborníků, jmenovaných evropskými institucemi, jako je parlament, komise nebo výbor regionů, provede konečný výběr. Označení Evropské dědictví však mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každého členského státu. Další udílení označení Evropské dědictví se bude konat v roce 2019.