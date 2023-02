„S nekonečnou bolestí v srdci s vámi musím sdílet tu nejsmutnější zprávu. Moje milovaná maminka, zpěvačka, herečka a pětinásobná zlatá slavice, paní Naďa Urbánková, zemřela včera večer 3. 2. 2023 ve věku 83 let na komplikace spojené s rakovinou a nedávno prodělaným onemocněním covid-19,“ napsala Fabiánová.

Naďa Urbánková debutovala v roce 1959 jako herečka v pardubickém divadle, poté působila v pražské Laterně magice. Od roku 1969 byla členkou kapely Country Beat Jiřího Brabce. Od roku 2007 moderovala pořad Písničky pro Vysočinu v Českém rozhlase Region. Měla 8 let trvající partnerský vztah s Josefem Abrhámem.

Dcera zároveň poprosila veřejnost o soukromí, aby se mohla s úmrtím vyrovnat.

Naďa Urbánková se narodila v Nové Pace, ale vyrůstala v Borovničce u Dvora Králové. „Ano, pocházím z malé vesničky Borovnička u Dvora Králové. A proto se sem vždycky těším, jsou to návraty domů," řekla před 15 lety Deníku.

Dnes na Naďu Urbánkovou zavzpomínala její bývalá kolegyně z josefovské nemocnice Helena Krejčová. "Za svobodna se jmenovala Balabánová. Do Vlkova na Náchodsku se přistěhovala s rodinou. Studovala zdravotnickou školu v Trutnově a pak pracovala jako zdravotní sestra v Josefově v nemocnici na neurologii," řekla Krejčová.

Podívejte se na sestřih největších hitů Nadi Urbánkové:

Před šesti lety poskytla Naďa Urbánková obsáhlý rozhovor Deníku:

Pocházíte z Podkrkonoší, konkrétně z malé vesničky Borovnička. Vracíte se ještě dnes do tohoto kraje?

Pokud mohu, tak ráda. Bydlím ale na druhé straně republiky, na Vysočině, a tak se sem dostanu jen málokdy. Vždy to ale pro mne bude můj domov, mám zde své kořeny. Vždyť jsem tu bydlela, chodila do školy, měla své kamarádky, jsou tu pohřbeni moji rodiče. Toto místo zůstane navždy v mém srdci.

A máte v Krkonoších nějaké obzvlášť oblíbené místo?

Do Borovničky jsme se odstěhovali z Pecky. Pokud už jedu tímto směrem, pokaždé se zastavím na Pecce. Tvrdím, že kdo tu nebyl, ten jakoby nežil. Tam je skutečně nádherně. Mimochodem, Borovnička leží v údolí, kterým protéká potůček. Když jsem od našeho domu vyběhla na kopec, otevřel se mi výhled na celé Krkonoše. Jmenovala bych tedy místa dvě: Borovničku a Pecku.

Vystudovala jste Střední zdravotnickou školu v Trutnově. Vykonávala jste někdy profesi zdravotní sestřičky?

Samozřejmě. Žila jsem v době, kdy stát dovolil, abychom vystudovali zdarma. Měli jsme ale povinnost minimálně dva roky vykonávat povolání, které jsme vystudovali. Já jsem po maturitě dostala umístěnku do josefovské nemocnice. Nejprve na interní oddělení a posléze na neurologii. Téměř tři roky jsem tedy pracovala jako diplomovaná zdravotní sestra.

