Ve čtvrtek 29. října přišla Polička o velkou osobnost a redakce Svitavského deníku o letitého spolupracovníka fotografa.

Odešel Radim Hromádko, výborný fotograf z Poličky | Foto: Archiv

Ve věku 54 let zemřel Radim Hromádko. „Byl to skvělý fotograf, stál u základů českého skateboardingu, byl obětavý a nadšený pedagog a fantastický, příjemný a hodný člověk, kterého měli rádi úplně všichni. Kdo ho znal, ví, že byl až přehnaně skromný. Fotil Jaggera i Gotta, ale svoje fotky nikdy nebral jako umění, ale jako službu lidem, kterým celým svým srdcem chtěl dělat radost. O co víc fotil ostatní, o to těžší ho bylo dostat před objektiv. Ve speciální škole v Poličce se staral o ty nejzranitelnější. A byl v tom skvělej, nenahraditelnej. Vždycky se usmíval a do všeho šel po hlavě. A byl nadšený pedagog,“ vzpomíná na Facebooku Jan Jukl, ředitel poličské knihovny.