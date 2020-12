Miroslav Matějka byl známý jako předseda Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách. Jako student byl odsouzen v politickém procesu s rektorem Stříteským v Litomyšli. Zemřel v neděli 6. prosince ve věku 88 let.

Miroslav Matějka | Foto: Paměť národa

Miroslav Matějka se narodil 12. února 1932 v Morašicích u Litomyšle do sedlácké rodiny. Byl vychováván v katolické víře a už jako chlapec se přidal ke skautům. Když se po válce dostávali k moci komunisté, vnímal je už jako nebezpečí. Studoval tehdy na gymnáziu v Litomyšli, kde s ostatními studenty podporovali bojkot generální stávky odborů. O rok později se zapojil do opoziční skupiny ATA.

Když byla skupina náhodou prozrazena, zahájila StB rozsáhlé vyšetřování, do kterého zahrnula i nesouvisející osoby a kamarády studentů. Jednalo se vesměs o lidi, ve kterých režim tušil své latentní nepřátele a kteří během roku 1949 byli zapojeni například do letákových akcí. Během roku 1950 vytvořila StB podklady pro monstrproces, ve kterém figuroval jako hlavní obviněný rektor piaristické koleje v Litomyšli a profesor gymnázia František Ambrož Stříteský. V procesu s rektorem Stříteským a jeho třiadvaceti „komplici“ byl osmnáctiletý Miroslav Matějka odsouzen ke třem letům odnětí svobody. Propuštěn byl po dvaceti měsících. Po návratu z vězení komunisté zavřeli jeho otce za „narušování jednotného hospodářského plánu“, když nebyl už více schopen odvádět těžko splnitelné dávky do jednotného zemědělského družstva.