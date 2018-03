Odešel člověk, který rozdával radost

Svitavy – Mario Kučera, který celý život rozdával radost, dobrou náladu, krásný vztah k přírodě a hudbě a který ovlivnil výchovu stovek dětí ve Svitavách, zemřel v pátek 2. března.

Mario KučeraFoto: Deník/Květa Korbářová

Dlouholetého pracovníka s dětmi a mládeží a hudebníka si pamatují lidé jako organizátora táborů a výletů do přírody. Ve Svitavách se zapsal do historie domu dětí a mládeže, kde strávil více jak pětatřicet let. Na hudební scéně se zaskvěl v kapele Fialový Expres a pomáhal organizovat Portu.

Mario Kučera byl členem divadelního spolku i zastupitelstva města. Byl laureátem Výroční ceny Svitavského klubu Laurus za rok 2011. Poslední rozloučení se koná v pátek ve smuteční obřadní síni od 14 hodin.