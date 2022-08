Nákup i v noci a bez prodavačky. Ve vesnici u Chrudimi vznikl bezobslužný obchod

Lidé z města si jednoduše doběhnou do supermarketu, když jim něco chybí ve spíži. Na vesnici to ale neplatí, protože prodejny mají velmi krátkou otevírací dobu, která vyhovuje spíše důchodcům nebo maminkám na mateřské dovolené. V Bítovanech na Chrudimsku si ale od prvního srpnového dne mohou lidé přijít nakoupit kdykoliv, a to i o svátcích nebo v nočních hodinách. Bezobslužný obchod to umožňuje všem, kteří mají chytrý telefon.

Nový samoobslužný obchod v Bítovanech, první non-stop v Pardubickém kraji. | Foto: Pardubický kraj