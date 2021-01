Odchytová služba Oldřicha Zapletala za minulý rok odchytila v Poličce sedmnáct koček, dalších asi šestnáct uklidila po srážce s auty. Enormní přemnožení koček ale podle Zapletala ve městě v žádném případě není a nehrozí. „V posledních letech se rozmohl nešvar, že lidé z panelových domů krmí tato zvířata z oken, dávají jim granule a jídlo do plastových mističek, rozmísťují je v okolí domů. Takové chování považuji za nezodpovědné a z pohledu hygieny i nevhodné. Máme pak výkaly v okolí domů, je to také snadno dostupné jídlo pro hlodavce,“ stěžoval si muž z Poličky na radnici.

Dokonce žádá vyhlášku, která by problém s toulavými kočkami řešila. Ta ale není a město ani o striktním zákazu krmení opuštěných a toulavých koček neuvažuje. „Příčina problému je především v nezodpovědnosti lidí, kteří si kočku pořídí a pak se o ni nestarají. Už několik let hradíme jako město veterinární služby spojené s kastrací koček, ke kterým se nikdo nehlásí. To by mělo vést k postupnému snížení jejich počtu,“ sdělil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Náklady spojené s kastrací a ošetřením toulavých koček přesahují každý rok sto tisíc korun, což není zrovna malá částka. "V roce 2018 šlo o částku 100 tisíc korun, v roce 2019 město dalo na kastraci 182 tisíc a v minulém roce 129 tisíc korun," informoval Jiří Coufal, vedoucí odboru životního prostředí poličské radnice.

KOČKA NĚKOMU PATŘÍ

Podle Zapletala není situace v Poličce vážná. V minulosti prý bývalo hůř. „Jsou tu kočky jako všude jinde. Vloni jsme odchytili v Poličce 17 koček, a to hlavně ze zahrádek. Odchytili a nechali jsme je vykastrovat. Některé jsme pak rozvezli na vesnice do hospodářství. Ale že by se nám tady nějak převratně množily, to ne,“ řekl Oldřich Zapletal z poličské odchytové služby.

Kočka se stane toulavou nebo opuštěnou hlavně vinou lidí. I v Poličce se totiž stává, že lidé vyhodí nechtěná koťata. V zahrádkářské kolonii se takhle někdo před časem zbavil pěti koťat. „A všechno to byly kočky, to tedy nevím, co se bude dít na jaře. To bude úroda. Lidé si pořídí kočku, chodí na zahrádku a pak ji tam nechají, ani ji nevykastrují,“ podotkl Zapletal.

V podvědomí lidí kočka není pes. „Když někde běhá pes, lidé volají, starají se. Ale co s kočkou. V Poličce pobíhala kočka čtyři dny mezi auty. Odchytili jsme ji, zkontrolovali a našli jsme jí náhradní domov. S kočkami je ale všeobecný problém, protože lidé vnímají kočky jinak než ostatní zvířata,“ podotkl Zapletal.

Navíc v regionu chybí útulek pro kočky a když už někde nějaký je, bývá přehlcený. Polička ale má kastrační program, který je plně využívaný. Město podporuje také odchytovou službu.