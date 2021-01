Vybraný prostor splňuje všechny hygienické a technické požadavky, navíc bude veřejnosti k dispozici nové parkoviště přímo v areálu. Nemocnice je snadno dostupná i z autobusového nádraží a očkovací centrum bude bezbariérové. Na neurologické ambulanci již v minulých týdnech zdravotnický personál očkoval, takže je vše odzkoušeno. Příští týden bude místo fungovat ještě ve zkušebním režimu, s ostrým startem se počítá od 1. února. Vše ale závisí na dodávkách vakcín. Litomyšlská nemocnice poskytne zdravotnický personál, městský úřad administrativní pracovníky, kteří budou pomáhat při registraci. Centrum má fungovat osm hodin denně a za tuto dobu naočkovat až 200 osob.

Pardubický kraj uvolnil místa pro očkování seniorů nad 80 let. Zatím se očkuje v nemocnicích, ale očkovací centra vznikají i v Litomyšli, Chrudimi, a Ústí nad Orlicí. Svitavy už centrum postavily ve Fabrice a dnes tu začne očkování. Distribuci vakcín do cílových očkovacích center by mohla v budoucnu zajišťovat krajská Správa a údržba silnic. „S ředitelem Miroslavem Němcem jsme se domluvili na uvolnění vozidel a zkušených řidičů, kteří jsou připraveni distribuovat vakcíny do jednotlivých očkovacích center. Nyní řešíme školení řidičů a příslušná oprávnění,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.