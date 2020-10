Pardubický kraj proto omezí spoje zhruba o jedenáct procent. Omezení některých vlaků bude platné od pondělí 19. října do neděle 1. listopadu. „Po jednání se zástupci Českých drah jsme obdrželi písemnou žádost o souhlas s redukcí některých spojů s platností od pondělí 19. října. Chápeme současnou situaci, kdy jsou poklesy v tržbách přibližně 40 procent a s žádostí jsme souhlasili. Autobusová meziměstská doprava zůstává v tuto chvíli v nezměněném rozsahu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Podle hejtmana Martina Netolického se jedná o logický krok. „Zájem cestujících o veřejnou dopravu se po první koronavirové vlně ani zdaleka nevrátil do původních hodnot a v momentě uzavření škol je jasné, že by celá řada spojů jezdila zcela prázdných. Také Dopravní podnik města Pardubice od pondělí přejde na prázdninový jízdní řád,“ řekl hejtman. Omezení ze strany Českých drah platí do odvolání, minimálně však do neděle 1. listopadu.