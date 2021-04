„Příští týden bychom měli dostat 17 plat, tedy 18 720 dávek místo dříve avizovaných 14 tisíc dávek. V průběhu května počítáme dokonce se skoro 20 tisíci dávek týdně a v červnu nově očekáváme až téměř 27 a půl tisíce dávek vakcíny od Pfizeru za týden,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Zároveň s navýšením počtů kraj chystá i rozšíření sítě stávajících očkovacích míst. „Plánujeme další dvě místa v Pardubicích, dále druhé místo v Chrudimi, nová vzniknou i v Hlinsku a České Třebové, případně na dalších místech. Zároveň budeme debatovat o úpravě provozní doby stávajících center,“ doplnil Netolický.

Veškeré informace o očkování v našem kraji najdete na stránkách pardubickykraj.cz/ockovani

Vzhledem k aktuální proočkovanosti populace chce stát postupně otevřít vstup do rezervačního systému i pro výrazně mladší skupiny. „Představou je, že by se do centrálního rezervačního systému postupně po pětiletých věkových skupinách dostali až občané skupiny 40+. Začít by se mělo pátkem 23. dubna, kdy by se měl systém uvolnit pro občany nad 60 let,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Praktici budou očkovat třemi vakcínami

Pro praktické lékaře jsou v kraji uvolňovány vakcíny Astra Zeneca, Janssen a Moderna.

„Komunikujeme s praktickými lékaři prostřednictvím našeho koordinátora a nemáme od nich v tuto chvíli žádné stížnosti. Pro vakcíny Astra Zeneca a Janssen byl pro praktické lékaře spuštěn objednávkový systém. Do něj budou mít přístup samotní lékaři, což jim usnadní lepší přehled o jejich jednotlivých objednávkách,“ uvedl hejtman Netolický. Modernu chce kraj i nadále distribuovat podle rozdělovníku od krajské koordinátorky praktických lékařů. Vakcíny od Moderny jsou ještě používány k doočkování druhých dávek i v krajských očkovacích centrech.

Nejvíce se do kraje dováží vakcíny od firmy Pfizer, které se používají jen v očkovacích centrech. „My dostáváme stále jen Astru Zenecu, pokud vím, tak třináct kolegů dostalo ještě Modernu. Na to, že jsme připraveni očkovat i Pfizerem pan hejtman nereagoval. Vakcíny na očkování aktuálně žádné nemám, čekáme, zda jakékoliv dorazí, mám přibližně šedesát pacientů, kteří mají na očkování nárok a chtěli by se očkovat u mě,“ řekla praktická lékařka Lenka Dejdarová z Vysokého Mýta, která je okresní předsedkyní Sdružení praktických lékařů na Ústeckoorlicku.

Postavení Pardubického kraje podle počtu již vykázaných očkování:

Proočkovanost k 20. dubnu 2021. Pardubický kraj je na tom, uvážíme-li počet obyvatel, zhruba stejně jako jiné kraje, přesněji nepatrně pod průměremZdroj: MZČR

Naočkovat v kraji chybí ještě přibližně 500 učitelů

„Aktuálně se pohybujeme na čísle 500 čekajících na termín z devíti tisíc registrovaných pedagogických pracovníků. Ti, kteří nevyužili platnost kódů, musí nyní čekat na otevření jednotlivých věkových prioritních skupin. U pracovníků v sociálních službách jsme očkovali ještě před jejich vpuštěním do rezervačního systému, takže nyní řešíme již očkování jednotek osob,“ dodala Matoušková.

Stát také plánuje se spuštěním registrací pro osoby 60+ provést očkování kritické infrastruktury, a to jak státní, tak krajské.

„V našem kraji máme kritickou infrastrukturu de facto proočkovanou, a to včetně energetiků, městských policistů, pracovníků technických služeb, odpadového hospodářství a dalších. Na rozdíl od státu se tak můžeme plně věnovat všem dalším prioritním věkovým skupinám, které budou otevírané. Nově jsme obdrželi požadavek Elektrárny Opatovice, která je klíčová pro zajištění dodávek tepla pro Pardubicko a Chrudimsko a stát ji do teď do očkování nezahrnul,“ popsal hejtman Netolický.