S novým spojem se zatím počítá pro letošní rok. "Naším cílem a snahou budou další jednání o zajištění provozu této linky, případně podobného dopravního spojení i nadále, tedy po dokončení opravy železniční tratě mezi Blanskem a Brnem. Důležitá pro budoucí provoz linky je její naplněnost, proto doporučuji všem cestujícím, kteří na trase cestují a linka splňuje jejich časové a cestovní představy, aby ji maximálně využívali a upřednostnili tuto možnost před auty," sdělil starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Dobrá zpráva: Autobus z Jevíčka do Brna zase pojede

Mezi městy pojede jeden autobus, který během své trasy změní jen číslo linky, ale cestující nebudou muset nikde přestupovat.

Pro cestu do Brna si lidé koupí už v Jevíčku jízdenku na 10 zón za 78 korun. Senioři nad 65 let potřebují jízdenku zlevněnou A za 19 korun. Pokud by v Brně chtěli pokračovat od Králova Pole do centra městskou dopravou, pak si už v Jevíčku koupí jízdenku na všechny zóny za 86 korun, senioři nad 65 let pak jízdenku zlevněnou B na všechny zóny za 39 korun.

Autobus do Brna z Jevíčka skončil. Ve středu jel žádaný spoj naposledy