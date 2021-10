Očkovací místa Nemocnice Pardubického kraje se v poslední době plní registrovanými zájemci o očkování, paralelní očkování zájemců bez registrace je na hraně únosnosti. Narůstá zejména počet třetích dávek. Proto nemocnice přistoupila k omezení očkování bez registrace na jeden den v týdnu.

„V Pardubické nemocnici to bude v pátek odpoledne od 13 do 15 hodin, v Chrudimské nemocnici ve středu mezi 7.30 a 12 hodin. V Litomyšli mohou zájemci využít pondělního odpoledne od 12.40 do 15 hodin a v Orlickoústecké nemocnici středu od 12.20 do 15 hodin,“ sdělila Lucie Bareková, ústavní epidemioložka a koordinátorka očkování v Nemocnici Pardubického kraje.

Vedení krajských nemocnic proto lidem doporučuje očkování s registrací.