Očkovací kamion zamíří v druhé polovině září do Opatova a Sloupnice

Cesta očkovacího kamionu krajem skončila v Dlouhé Loučce. Do regionu se ale brzy vrátí, a to od 16. do 23. září. Prozatím kamion naočkoval téměř 12 500 tisíc dávek, z toho 3 200 vakcínou Janssen bez předchozí registrace.

Očkovací autobus v Dlouhé Loučce | Foto: Ivo Toman

„Očkovací kamion se ukázal jako dobrý pomocník nejen v Pardubicích, a to v momentě, kdy jsme potřebovali výrazně zvýšit kapacitu a rychlost očkování v krajském městě. Poté jsme služby kamionu nabídli starostům měst a obcí," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Kamion v pátek očkoval v Dlouhé Loučce. Do Pardubického kraje se vrátí 16. září. „Postupně bude možnost očkování v Kladrubech nad Labem, Vysokém Mýtě. Poté bude 18. září půl dne v Žamberku a následně na Dolní Moravě. Na jeden den zastaví v Žichlínku, Opatově, Nových Hradech a 23. září ve Sloupnici," přiblížil trasu kamionu hejtman Martin Netolický. Očkovací kamion se následně na vybraná místa vrátí od 7. října, aby si lidé mohli přijít i pro druhé dávky vakcíny Pfizer.