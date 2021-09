Do Moravské Třebové přijede ve středu opět očkovací kamion. Minulá zastávka v Třebové se neobešla bez řady negativních ohlasů.

Fronta před očkovacím kamionem v Moravské Třebové | Foto: Petr Matoušek

Pardubický kraj nabízí veřejnosti druhou možnost očkování proti covid-19 bez registrace. Do Moravské Třebové proto znovu dorazí očkovací kamion, a to ve středu 1. září. Parkovat bude na náměstí od 10 do 19 hodin.