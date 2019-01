Lavičné – Zastupitelé obce by chtěli trochu ušetřit. Aby snížili náklady, rozhodli se změnit formu svozu odpadu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

„Zaregistrovali jsme se do systému Eko-Kom a budeme odpad třídit do kontejnerů. Ty budou umístěny ve dvou částech obce,“ řekla Lenka Šourková, starostka Lavičného. S tříděním chtějí začít co nejdříve. „V současné době čekáme, až nám firma bezplatně zapůjčí sběrné nádoby. Plasty, sklo a papír tak neskončí v běžném komunálu,“ dodala starostka. Společnost, která systém zastřešuje, odpad nezpracovává. Podílí se především na financování jeho sběru, svozu, třídění a dalším využití. Podle slov starostky obec zaplatí za likvidaci odpadu. Pokud lidé jednotlivé druhy správně vytřídí, umožní tak jejich další zpracování. Díky členství v Eko–Komu se část vynaložených prostředků do vesnice zase vrátí.