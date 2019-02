Litomyšl – Litomyšlský politik a bývalý poslanec Pavel Severa, obviněný z desetimilionového podvodu, zatím zůstává členem své TOP 09. Ve straně však už nezastává žádné funkce, zůstal řadovým členem a zcela se stáhl z veřejného života.

Pavel Severa | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Je to hodně osobní věc a jeho další členství ve straně bychom řešili až v případě, že by pro něj obvinění dopadlo špatně,“ uvedl krajský manažer „topky“ v Pardubickém kraji Ondřej Müller.

Severa byl v minulých dnech obviněn policií z podvodu v několik let staré kauze, kterou policie původně odložila, státní zastupitelství ji však nedávno znovu otevřelo. Jde o směnky za deset milionů korun, které mu údajně před svou smrtí podepsal podnikatel a kamarád z Litomyšle Zdeněk Švec. Podle krajského státního zastupitelství je ale Severa získal podvodně.

Kauza se táhne od roku 2013, na konci roku 2017 Severa kvůli ní odstoupil z funkce generálního sekretáře TOP 09, kterou zastával od roku 2010. Policie přitom případ odložila už předtím.

Severa nikdy nebyl příliš oblíbeným politikem, a to ani ve své TOP 09. Podle kruhů v pardubické TOP 09 proto není příliš důvodů, aby ho v kauze někdo kryl. „Nemyslím si, že by nad ním někdo držel ochrannou ruku,“ řekl Deníku důvěryhodný zdroj.

„Měl vylákat podpis několika směnek v nominální hodnotě téměř deset milionů korun s vědomím toho, že směnky nezajišťují žádné reálné finanční závazky,“ řekl mluvčí krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga pro Českou televizi. Ta na posun v případu upozornila jako první.

Severovi nyní hrozí pět až deset let vězení. Policie případ odložila poté, co proti Severovi nenašla jasné důkazy. Těch nepřímých včetně rozporů v Severově výpovědi je však celá řada. Například vdova po podnikateli Dagmar Švecová v reportáži ČT tvrdí, že bylo technicky nemožné, aby směnky mohl její manžel podepsat. „Jedna směnka je třeba z doby, kdy jsme byli v Dominikánské republice,“ uvedla. Švec byl v té době už těžce závislý na alkoholu.

Severa se ke svému případu nechce nijak vyjadřovat. „Zdá se to totálně podezřelé, nicméně vás musím odkázat na to, že celé je to předmětem vyšetřování policií,“ uvedl Severa v reportáži.

O 53letém Severovi nic neví nejen jeho kdysi blízcí straníci, ale slehla se po něm zem i v Litomyšli. Tam politik, původně v barvách KDU-ČSL, byl na konci 90. let i městským radním, poté už se však ani nedostal do zastupitelstva. Od roku 1992 byl rovněž poslancem parlamentu, v roce 2009 však na pozici lídra kandidátky TOP 09 zcela propadl a mandát už znovu neobhájil. Následujícího roku se stal generálním sekretářem TOP 09.