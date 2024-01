Obří balvany, polámané stromy a sesuv půdy. Pivnická rokle je uzavřená

/FOTO, VIDEO/ Sesuv, jaký místní v turisticky vyhledávaných Toulovcových Maštalích na Litomyšlsku nepamatují. Vstupy do zdejší atraktivní soutěsky Pivnická rokle obehnaly policejní a zákazové pásky. V minulých dnech tady totiž došlo k masivnímu sesuvu půdy, do rokle spadly obrovské balvany a také množství stromů. „Je to přírodní rezervace, kvůli erozi ten masiv pracuje neustále,“ podotkl starosta Zderazi Petr Novák.

V Pivnické rokli došlo k sesuvu půdy a je uzavřená. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková