Po krátkém oteplení se vrátily mrazy a sněžná děla na sjezdovce v Poličce opět mohla jet naplno. Díky tomu se na poličské sjezdovce už zase lyžuje. V sobotu si tady zimní radovánky užívaly desítky lyžařů z celého okolí a hlavně rodiny s dětmi. Lyžovat se bude i v následujících dnech. Podívejte se ve fotogalerii.

Vlek na sjezdovce v Poličce se v sobotu po několika dnech zase rozjel. Lyžaři si užívají víkend na svahu. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

V Poličce se lyžuje každý den, a to od pondělí do pátku vždy od 15 do 19 hodin. V sobotu jede vlek od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin.