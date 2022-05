To se ale nakonec ukázalo jako chybná úvaha. Ze začátku startovního pole daly slušné časy pouze týmy Pomezí A 18,17 a Sychotín B 18,22. Už se zdálo, že žádný tým nepokoří hranici 18 vteřin, až se na start postavil Perálec. S relativně vysokým startovním číslem předvedl parádní pokus zakončený časem 17,77.

A to nebyl zdaleka konec sedmnáctkovým časům. Do Širokého Dolu totiž přijela i družstva, která okresní ligu pravidelně neobjíždějí. Jedním z nich byl Dubenecz Trutnovska, který je úřadujícím vítězem Jizerské ligy. Ten potvrdil své kvality a dostal se do vedení časem 17,69. Chvilku po něm se na start postavilo družstvo Letohrad Kunčice D a taky atakovalo nejvyšší příčky. Ovšem prostřik na levém terči znamenal čas 17,81 a třetí místo v soutěži mužů.

V kategorii žen se pro změnu čekalo na osmnáctkové časy, které nepřicházely. Výbuch radosti pak vyvolal až útok děvčat z Dolního Újezdu. Dámy předvedly velmi solidní výkon zakončený časem 18,44. Už v tu chvíli bylo jasné, že je to útok na bednu jako hrom.

Na startovní listině ale byly ještě další týmy, které pomýšlely na vítězství v prvním závodě ligy. Byly to především obhájkyně titulu z Kamence. V loňském roce dokázalo kamenecké áčko zvítězit a béčko skončilo na druhém místě. Čekalo se tedy, jak se tato družstva připravila na nový ročník ligy.

Hned po Dolním Újezdu se na start postavilo družstvo Kamence B. Jejich pokus byl opět velmi povedený a na jeho konci svítil na časomíře čas 18,34, který znamenal vedení. Několik týmů sice předvedlo na jednom terči čas pod 18 vteřin, ale na druhém byl většinou čas horší.

Až přišel na řadu Kamenec A. Opět pěkně rozběhlý útok se sedmnáctkou na druhém terči. Bohužel opět prostřik nalevo a výsledný čas 18,49. Tento čas znamenal třetí místo. V kategorii veteránů pak zvítězili hasiči z Hartmanic s časem 15,71. Druhý byl Perálec za 16,45 a třetí Oldřiš za 16,56.

JAKUB PAULÍČEK