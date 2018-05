OBRAZEM: Žabí stehýnka, sushi i svíčková... Litomyšl voněla dobrým jídlem

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 14 900 Kč

Řidiči tahačů řidič MKD do třetích zemí (RUS, BY, UA). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 14900 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Požadujeme: znalost MKD, spolehlivost, zručnost, výhodou znalost jízd do třetích zemí, Nabízíme: smlouvu na dobu neurčitou, věrnostní odměnu, odměnu za neabsenci, práce na nových kamionech Super Space Cub., sociální benefity., Kontakt e-mailem.. Pracoviště: Alma service, s.r.o., Havlíčkova, č.p. 1118, 570 01 Litomyšl. Informace: Maxim Shatsko, +420 466 566 988.