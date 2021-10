Nejsmradlavější jídlo světa, Surströmming, jak se tato pochoutka jmenuje, je švédský pokrm, který vznikne zkvašením rybího masa. Předvedl se s ním v sobotu v Bystřici nad Pernštejnem.

„Vyznačuje se mimořádně intenzivním zápachem. Původně to bylo běžné jídlo chudých obyvatel severního Švédska,“ říká Němec. V bystřickém Edenu ho nabídl i návštěvníkům Hubertovy jízdy. A jeden odvážlivec vyzyvatele vyslyšel.

„Nakonec snědl asi tři rybičky a nechal to. A pak za mnou přišli ještě někteří další, kteří to chtěli ochutnat. A jiní si to aspoň očuchali,“ dodává bysterský rekordman. Kromě nejsmradlavějšího jídla světa byl v nabídce ještě jeden chod. Tentokrát o mnoho voňavější a chutnější. Pětice jedlíků soutěžila v pojídání nudlí s mákem. Každý soutěžící jich měl na talíři jeden kilogram a k tomu půl litru mléka.

A aby nebylo pochoutek málo, nabídl Jaroslav Němec návštěvníkům bystřického Edenu i bonus navíc. „Přinesl jsem jim ochutnat červy. Někteří toho využili. Musím říct, že mnohem víc lidí „mělo chuť“ na červy než na ryby,“ uzavírá Němec.