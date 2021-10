Vítr a slunečno. Ideální podmínky pro pouštění draka. V Poříčí u Litomyšle se konala drakiáda. Draci se vznášeli opravdu vysoko a byla to krásná podívaná, i když někomu drak uletěl nebo skončil ve stromě. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.