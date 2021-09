Na demontáž dohlížel také Tomáš Běťák, který se o kašnu staral od 90. let minulého století.

Součástí oprav Langrovy vily ve Svitavách je také úprava jejího okolí. Týká se mimo jiné restaurování historické kašny před vilou. Tři hodiny trvala v pondělí demontáž kašny. Litinové těleso je nyní v dílně v Litomyšli, kde na něm bude pracovat restaurátor Jiří Kmošek. Socha má být vrácena na své původní místo do konce listopadu.

