„S kočárkem se po Valech skoro nedá jít, jezdí tady auta, chodník je uzoučký a totálně rozbitý. Hrozné. A přitom je to tak pěkné místo v Litomyšli,“ říká Eva Nováková.

Po Vodních valech vede jednosměrka, ale i tak je tady provoz komplikovaný. „Tuhle část od kina chodíme neradi, ale náměstí je zase plné aut. Je to škoda,“ dodává Pavel, který na nábřeží venčí psa.

PSALI JSME PŘED DESETI LETY:

Vodní valy chtějí mít lidé pro odpočinek a pikniky

Dvě části Vodních valů jsou dávno po rekonstrukci, jednu projektovala nadace Proměny, autorem druhého břehu je architekt Josef Pleskot. Otázka je, co se dá s úzkou částí od kina provést a jak ji pojmou projektanti. „Je to hodně problematická část Valů, úzká silnice a zásadní věc je tady taky předláždění. Nově bude v tomto úseku žulová dlažba místo stávajícího asfaltu,“ vysvětluje starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

V červnu roku 2017 byla otevřena spodní opravená část Vodních valů, kde se nachází mimo jiné velké dětské hřiště. Nadace Proměny Karla Komárka obnovu celého území podpořila grantem ve výši přes 23 milionů korun. Opravy se dočkal i park u Smetanova domu a oba břehy Loučné propojila visutá lávka a kamenný brod.

V dolní části nábřeží vzniklo po rekonstrukci dětské hřiště, lávka přes řeku a další prvky. Ani horní část nezůstane obyčejnou ulicí. „Poslední část nábřeží už projektujeme. Architekt tam vymýšlí na dvou nebo třech místech vyhlídkové terásky nad vodu, tím by se také rozšířil chodník, mohly by tam být lavičky. Počítáme i se zelení, půjde o celkovou výraznou úpravu, a to včetně placu u kina. Z minulosti navíc už máme projekt na předláždění Nerudovy ulice u kina,“ přibližuje plány Brýdl.

I když bude projekt hotový, rekonstrukce zatím nezačne. Město totiž čeká na evropské peníze, které by měly být i na úpravy veřejných prostranství. „Chceme mít projekt připravený v šuplíku a pak rychle dotaci využít,“ uzavírá starosta.