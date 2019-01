Banín - Hub je dost, hlásí houbaři. Nechejte se inspirovat třeba Lubomírem Šmerdou z Banína, který nám do redakce poslal snímky svých úlovků.

Vyrazil do lesa a s prázdnou se rozhodně nevrátil. „Mám nejraději praváčky a křemeňáky. Tu dnešní hromadu jsem našel asi za třicet minut, možná i dřív. Šel jsem jen zkontrolovat, co jsme tam v neděli zapomněli," napsal houbař. Ani nedošel tam, kam chtěl a měl zase plné koše. „A to jsem byl na kole," dodal Lubomír Šmerda.

Také se vám zadařilo? Pochlubte se na e-mailu: svitavsky@denik.cz