OBRAZEM: Děti z mateřinek sportovaly

Svitavy - Obvodní kolo 1. Sportovních her MŠ Pardubického kraje 2008 se konalo ve svitavské sportovní hale. Předškoláci ze šesti svitavských mateřských škol měřili síly v pěti soutěžních disciplínách – štafetovém běhu, hodu do dálky, překážkové chůzi, skoku do dálky a pětiskoku.