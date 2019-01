Litomyšl – Figurky, kostky, kartičky snad všeho druhu, návody a pravidla a hlavně dobrá nálada a zápal pro hru.

To všechno našli ti, kteří ve čtvrtek odpoledne přišli do Domu dětí a mládeže v Litomyšli, aby si mezi sebou zasoutěžili v deskových hrách. Na Novoročním zápolení v deskových hrách si nehrály jen děti, ale i jejich rodiče.

„Akci jsme připravili pro všechny děti, které si chtějí zahrát. Říkali jsme si, že by si rodiče chtěli chvíli odpočinout tak, aby si děti měly kam přijít pohrát. Jsou dlouhé vánoční prázdniny a nedá se jet nikam na hory, ale tedy ne, že bychom si to objednali," smál se Petr Janda, který za Dům dění a mládeže v Litomyšli Novoroční zápolení v deskových hrách připravoval.

Podle věku a schopností

První děti přišly pouhou čtvrt hodinu po začátku a hned se vrhly na hry. Podle Petra Jandy je důležité, že si děti hrát chtějí. „Hry máme připravené hlavně podle věku. Začínali jsme nějakou hrou na rozehřátí, pak nějakou postřehovou hrou. A aby děti začaly zapojovat i hlavičku, snažili jsme se zapojit i taktické hry. Hlavní je, aby hry byly rychlé a děti si jich mohly vyzkoušet co nejvíc," řekl Petr Janda.Nejvíc oblíbenou hrou se odpoledne stala hra s barvami a čísly zvaná Grablo. „Tu si tady zkusil snad každý. Hráli jsme ji na několik kol, tak si myslím, že se dětem nejvíc líbila. Je totiž i pro menší děti, které znají čísla a barvy," doplnil Petr Janda.Z více jak dvou desítek her pro děti připravených si vybral snad každý. Jak menší děti, které teprve půjdou do první třídy, tak puberťáci, kteří si mohli zahrát například hru inspirovanou slavnou upírskou ságou.

Deskové hry a foukačky

„Líbí se mi tady, hráli jsme zatím dvě hry, líbily se mi obě. Hry hraji ráda, ale doma skoro žádné nemáme. Hrajeme s Klárkou nejvíc asi Člověče, nezlob se," prozradila pětiletá Anežka Kličková z Pohodlí.

Ale nebyly to jen děti, které hry přilákaly. Často se k nim přidali i rodiče. „Bydlíme kousek a máme na návštěvě děti od švagra, tak jsme to viděli jako dobrý způsob, jak spolu strávit odpoledne. Je to taková hezká náplň vánočních prázdnin," pochvalovala si Martina Soukupová a dodala: „Nejvíc se nám líbila hra Superfarmář, jsou tu veselé obrázky a krásná zvířátka. Děti se lépe zapojí, když se do hry vrhnete s nimi, tak jsem si dneska všechny hry s nimi zahrála. Chvíli jsme pozorovali ostatní, jak tu hru hrají, tak jsme okoukali pravidla."

Ačkoliv odpoledne bylo věnované deskovým hrám, snad všechny děti si na závěr s chutí vyzkoušely, jakou mají mušku s foukacími šipkami.

Akce pravidelné i výjimečné

„Novoroční klání v deskových hrách nebyla pravidelná akce, kterou Dům dětí a mládeže pořádá. Je to spíš jednorázová akce, abychom ulehčili rodičům a zabavili děti," vysvětlil Petr Janda.Příznivci deskových her se ale ještě mají na co těšit. „Ve Smetanově domě ve spolupráci s dalšími organizacemi budeme pořádat Den deskových her," pozval Petr Janda na akci, která se v průběhu roku uskuteční.Program pro děti připravují i na jarní prázdniny. Podle informací z domu se děti mohou těšit na příměstský tábor i návštěvu zábavného centra v Hradci Králové.