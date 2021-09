Mykology z Dolního Újezdu to ale neodradí a vyrážejí do lesa na houby. Musí. Pořádají totiž o víkendu velkou výstavu hub. „Dva košíky a nůž s sebou,“ vzkazuje houbař Rudolf Brychta a po sedmé ráno odjíždíme do lesa. Někdo jede do Vysokého lesa, jiný na Zimku nebo k Lubné, my vyrážíme na Baldu blízko Pomezí u Poličky.

„Chceme přinést tak šedesát druhů hub. Jedlé i nejedlé, co najdeme,“ vysvětluje Brychta. Tohle bude zajímavé, sbírám vše, v košíku to za chvíli hraje barvami, co je jedlé a co ne, jen tuším. Však oni mi to pak houbaři přeberou.

„Když je koš plný, vrátím se do auta. Mám v kufru dřevěné bedýnky, do kterých houby vyrovnám, aby se nezapařily,“ říká Rudolf Brychta. A protože chystají houbařskou výstavu, těch bedýnek má v kufru auta tentokrát docela dost.V lese je ale opravdu sucho, přesně jak říkal zkušený mykolog Jiří Kohák. I tak se v košíku objeví holubinky, bedly, muchomůrky, pavučinec nebo březovník. Na výstavě to budou pestré úlovky. Vrchovaté koše ale nejsou mezi houbaři v módě.

Mykologové z Dolního Újezdu vystavili desítky druhů hub a navařili houbové speciality.Zdroj: Deník/Iveta NádvorníkováPo první otočce s koši do auta popojíždíme kousek dál. Tady je už větší mokro, v lese je strouha plná vody. A první velké úlovky jsou tu. Bedly vysoké a opravdu výstavní kousky. Hřib jen sem tam nějaký a v koši je i jeden kozák. „Hřibovité houby moc nejsou, máme jen kozáka a hřib smrkový a taky praváka. Je to slabota. Hřiby snad ještě budou, doufám, tak za týden nebo za dva, uvidíme. Sice něco napršelo, ale je to málo,“ komentuje úlovky Brychta.

I tak má se synem Lukášem po více než dvou hodinách v lese nasbíráno okolo čtyřiceti druhů hub. Některé ani na místě nepoznají, protože je vidí poprvé. „Je to pestré, ale bývá to lepší. Za poslední tři roky je to teď asi nejhorší,“ dodává houbař.

O některé houby bych normálně v lese nezavadila ani pohledem, na první pohled mi nepřijdou jedlé. Chyba. Taková holubinka je prý výborná. V koši mají i václavky, lišky nálevkovité, pavučinec, třepenitky nebo březovník, který se suší a používá se v medicíně. „Březovník obsahuje látky s protirakovinovým působením. Byla z něj izolována antibiotika s antibakteriálními účinky, vykazuje také antivirální a protizánětlivou aktivitu,“ uvádí o březovníku odborná literatura.

Z Baldy odjíždějí Brychtovi ještě do Vysokého lesa, aby dosbírali další druhy. A pak je už čeká několikahodinová práce na přípravě výstavy. Všechny houby roztřídit, pojmenovat. S tím jim pomůže mykolog Jiří Kohák. „Pozná všechno, ale taky používá atlas. Z hlavy zná hodně hub, ale občas si některé druhy bere domů, protože je potřebuje prozkoumat pomocí činidla. Kápne ho na houbu a sleduje, jak se zbarví. Reaguje totiž na určité látky. Něco pozná podle pórů nebo i výtrusného prachu,“ přibližuje Lukáš Brychta.