Svitavy – „Podejte si hrnce, připravte osolenou vodu a jdeme vařit rýži." Těmito slovy začal středeční kroužek vaření na Základní škole náměstí Míru ve Svitavách.

Žáci ze sedmé a osmé třídy vařili pod dohledem paní Huang kuřecí maso se zeleninou a rýží. Projekt, ve kterém se učí vařit, se jmenuje „Barevné vaření" a běží na škole od loňského roku.

„Před pár lety jsme zjistili, že máme naprosto nevyhovující kuchyňku a přemýšleli jsme, jak získat na její vylepšení finanční prostředky. Také nám bylo líto, že v rámci povinné výuky je vaření pouze pro děvčata. Když jsme tyto dvě věci spojili, tak nám vyšlo, že bychom mohli udělat zájmový kroužek," popisovala vznik projektu zástupkyně ředitelky Pavlína Daňková.

S penězi pomohl grantem Pardubický kraj, a tak vznikla aktivita zaměřená zejména na vaření jídel národnostních menšin, které školu navštěvují.

Mezinárodní jídla

Za pomoci rodičů a starších sourozenců si kluci a holky uvařili v minulých lekcích jídla například slovenská, ukrajinská, italská či polská. Velký úspěch slavila kuchyně čínská a tak si ji ve středu zopakovali.

Krájení zeleniny na nudličky a příprava kuřecího masa nedělá problém klukům ani holkám, kterých je v letošním roce v kroužku více. Vloni u prkének a sporáků kralovali chlapci. Práce ve skupinkách rychle odsýpá a tak na pánve přibývala za masem i pečlivě nakrájená zelenina a na dochucení sojová omáčka. „Žáci jsou velmi šikovní," chválila malé kuchaře paní Huang, která dohlíží na správnost postupu. Mnozí z nich jsou „zkušení" a pomáhají podle svých slov doma rodičům.

Během jedné hodiny je uvařeno a žáci servírují připravené jídlo na talíře. Kdo nemá hlad, bere si jídlo domů. Suroviny si zajišťují z vlastních zdrojů. „Děti dostávají lístečky, které suroviny a jaké množství si mají na danou hodinu přinést. Buď zajdou do krámu, nebo si je vezmou z domácích zdrojů. Co si uvaří, to si také sní," konstatovala Pavlína Daňková.

Sladké a nudle

A co malé kuchaře baví a jak uvařené jídlo chutná? „Je to dobré. Nejvíce mne baví spolupráce," odpověděl Roman Úlehla ze sedmé třídy. Na čínské jídlo si vzal tyčky, se kterými to opravdu umí. Na nejoblíbenějším receptu se shodl se spolužačkou, která vaří jak v kroužku, tak na povinných hodinách. „Nejvíce mi chutnaly čínské nudle, které jsme dělali s paní Huang," řekla Nancy Kotlárová.

Není překvapením, že si žáci kromě nudlí oblíbili sladká jídla. Pro svoji jednoduchost hrají prim i italské pokrmy. Délka vaření hraje velkou roli, neboť žáci nejen vaří, ale musí si po sobě i vše uklidit. „Kritériem pro výběr receptů je určitě časová náročnost a dbáme více v tomto roce na typická jídla dané kultury, a proto se nemusí zdát některé recepty jako nejzdravější," uvedla k výběru receptů Pavlína Daňková.

Když už vyberou rychlé recepty, tak se řídí na škole chutěmi žáků, což není vždy jednoduché. „Aby žákům chutnalo, je v dnešní době problém, neboť některým rodiče doma moc nevaří a některé děti jsou zkrátka mlsné," podotkla učitelka. Nejméně oblíbeným receptem se staly ukrajinské pelmeně (vařené vepřové maso v těstovém obalu). Ty nezachránil ani u dětí tak populární kečup.

V dalších hodinách se děti ze svitavské základky mohou těšit na maďarskou kuchyni, a pokud se zadaří přemluvit někoho z rodičů, tak ochutnají i jídla vietnamská.