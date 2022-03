Na pódiu se vystřídaly pěvecké sbory i kapely Paní věší prádlo, Revoluce nebo Bedrock. Úvod patřil ukrajinské zpěvačce Kateryně Kolcové - Tlusté, která v Čechách žije už 28 let.

VIDEO: Ukrajinští myslivci střílí Rusy jako divočáky, říká sládek Váša z Poličky

„Kdybychom s dcerou neměly hendikep, skoro totiž nevidíme, tak bychom vzaly zbraně do rukou a šly bránit naši zem. Nikdo to za nás neudělá, je to naše země,“ řekla Kateryna Kolcová – Tlustá.

V Poličce se hned po zahájení invaze Ruska na Ukrajině zvedla obrovská vlna solidarity. V Divadelním klubu a centru Pontopolis se rozjela humanitární sbírka. Už několikrát vyrazila z Poličky dodávka plně naložená nejen trvanlivými potravinami a drogerií přímo na Ukrajinu. Výtěžek sobotní benefice podpoří ukrajinské uprchlíky, kteří žijí nyní v Poličce.