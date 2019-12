OBRAZEM: Betlémské světlo se rozzářilo v celém kraji

/VIDEO/ Betlémské světlo dorazilo v sobotu 21. prosince ráno do Pardubického kraje. V osm hodin ráno zastavil na nádraží ve Svitavách vlak z Brna a skauti si během pár minut předali světlo z Betlému. Pro plamínek naděje si přijeli do Svitav skauti z Moravské Třebové a dalších koutů okresu. Rozdávají ho od soboty na různých místech regionu. Ve Svitavách bude k mání na Štědrý den pod vánočním stromem na náměstí, a to od 11 do 12 hodin.