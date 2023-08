Dopravní peklo v Litomyšli pokračuje. Skončily sice objízdné trasy kvůli opravě průtahu I/35, ale práce ještě nikoliv. Nyní se dělníci pustí do světelné křižovatky a řidiči musí počítat s dalším zdržením. Není to ale jediná komplikace v Litomyšli. Kvůli opravě plynovodu došlo na omezení i na Smetanově náměstí.

Oprava průtahu I/35 v Litomyšli pokračuje. | Video: ŘSD

Průtah Litomyšlí od světelné křižovatky až po výjezd směrem na Svitavy čekal na opravu několik let. Práce pokračují podle plánu, ale řidiči musí až do konce prázdnin počítat s omezeními.

„Na silnici I/35 jsme dokončili obrusnou vrstvu a o víkendu skončily objízdné trasy pro nákladní auta přes Poličku a pro osobní auta po Litomyšli. Provoz se vrátil na opravenou vozovku. Od úterý ale začnou práce na zbývajících třech křižovatkách. Provoz bude řízen kyvadlově,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

V týdnu dělníci budou frézovat a asfaltovat křižovatky u sokolovny a u průmyslové zóny. Dopravu na místě budou řídit pracovníci stavby a večer pak semafory. Následně začne to nejnáročnější, a to rekonstrukce povrchu na světelné křižovatce, kterou denně projedou tisíce aut. Práce budou rozdělené na dvě etapy.

Na opravu průtahu Litomyšle mají dělníci 54 dní. Asfaltovat se bude i v noci

„Od 22. do 25. srpna dojde na frézování a následné asfaltování poloviny světelné křižovatky I/35 se silnicí II/358 na straně k centru města. Provoz všech vozidel po silnici I/35 povede obousměrně, průjezd do centra města nebude možný, v plánu je úplná uzavírka. Oficiální objízdná trasa povede přes Svitavy, Třebovice a přes Českou Třebovou,“ informoval Rostislav Šimon z odboru místního a silničního hospodářství litomyšlské radnice.

Od 26. do 29. srpna dojde na frézování a asfaltování druhé poloviny světelné křižovatky, a to na straně k autobusovému nádraží. Do náměstí se lidé z této strany nedostanou, objížďka povede po ulici T. G. Masaryka a pod železniční viadukt, kde se řidiči dostanou na I/35. „Současně upozorňujeme na uzavírku přechodů pro chodce na světelné křižovatce od 22. do 29. srpna. Lidé využijí podchod u supermarketů,“ dodal Šimon.

SPECIÁLNÍ ASFALT

Firma Skanska jede sedm dní v týdnu od rána až do večera.

„Efektivní pracovní doba je od 7 do 18 hodin, ale budou výjimky. Počítáme s tím, že na jednom nebo dvou úsecích budeme na křižovatkách pokládat asfaltové vrstvy přes noc,“ sdělil za společnost Skanska vedoucí vnějších vztahů Ondřej Šuch. Práce ve městě však s sebou nesou i přísné podmínky. „Jsme v intravilánu města, kde máme striktní podmínky ohledně hluku technologií. Máme od hygieny stanoveno, v jaké době a jaké hlučnosti můžeme pracovat. Pokud by se řidiči rozčilovali, že neděláme v noci, tak některé technologie jako frézování nebo pokládka asfaltu a válcování dělají hluk,“ upozornil Rýdl.

Na křižovatkách počítá firma se speciálním asfaltem. „Vyfrézujeme 19 centimetrů a zátěžový asfalt je speciální podkladní vrstva, která má lepší vlastnosti než klasické, které se využívají na komunikacích. Laicky řečeno je to prevence vzniku „rolet“ na křižovatkách, kde jsou brzdné plochy a jsou největší problémy při dojezdu kamionů. U křižovatek navíc uděláme drsnější červený povrch,“ vysvětlil stavbyvedoucí Luboš Jiskra.

PRACUJE SE I V CENTRU

Další dopravní komplikace s sebou nese třetí etapa oprav plynovodu v ulicích Nerudova, Vodní valy, Šmilovského a Smetanovo náměstí. „Až do poloviny září potrvají práce v horní části Smetanova náměstí,“ potvrdila omezení mluvčí Litomyšle Anna Doubravová. Řidiči i v této lokalitě musí počítat s krátkodobými uzavírkami.

Vše o uzavírce v centru Litomyšle najdete ZDE.