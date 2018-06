Objížďky potrvají celé léto

Svitavsko - Kilometrové kolony, desítky minut čekání, objížďky po úzkých venkovských silničkách, zplodiny, prach a nesnesitelné vedro. Přesně to zažívají dnes a denně stovky řidičů na Svitavsku a Orlickoústecku.

Není to ani měsíc, co silnice prvních, ale i některých druhých a třetích tříd obsadili těžké stroje a pracovníci v reflexních vestách. A hned tak je neopustí. S uzávěrkami, objížďkami a kolonami musí řidiči počítat celé léto.

Největší dopravní komplikace jsou na silnici I/35 u Litomyšle. Před příjezdem do města je vyfrézovaný tříkilometrový úsek. Průjezd je možný jedním pruhem. V opačném směru je vyznačena objížďka přes Sedliště a Bohuňovice. Zpátky na pětatřicítku se doprava napojuje v Cerekvice nad Loučnou. Hotovo má být do poloviny srpna.

Ještě větší komplikace čekají řidiče po průjezdu Litomyšlí u Janova. Po vyfrézované vozovce se jezdí kyvadlově, takže dlouhé kolony jsou na denním pořádku. A tak to má být až do konce září. Řidiče směřující na Brno čeká další omezení po průjezdu Svitavami na kopci před Březovou. Opět vyfrézovaný povrch a kyvadlově řízená doprava. „Předpoklad dokončení je 27 září, práce budou probíhat za omezeného provozu,“ řekl vedoucí provozního úseku pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Jiří Hostaša.

Frézování vozovky

Nepomohou si ani řidiči, kteří o pár kilometrů dál opustí rozkopanou pětatřicítku a pokračují na Lanškroun a Českou Třebovou. Narazí na rozkopané silnice I/43 u Damníkova a I/14 v České Třebové, kde se má v pondělí začít frézovat vozovka. „Opravovaný úsek silnice je rozdělen na několik částí, začínat se bude u ulice J. Pácla směrem ke světelné křižovatce. Ve dnech 19. až 23. června bude ztížen příjezd do areálu supermarketu Tesco,“ uvedla českotřebovská radnice.

Omezení se nevyhnou ani motoristé, kteří pokračují po pětatřicítce na Olomouc. Před i za Moravskou Třebovou musí počítat se dvěma dalšími vyfrézovanými úseky. „Práce probíhají po polovinách vozovky, provoz je řízen světelnou signalizací. Stavba bude dokončena 3. června,“ upřesnil Hostaša.

Dál na pětatřicítce směrem na hranice Olomouckého kraje se letos už nic nového nepřipravuje. „K vytočení řidičů do nepříčetnosti stačí probíhající stavby kolem Litomyšle a Mýta,“ dodal Hostaša.

Dopravní komplikace na na Svitavsku a Orlickoústecku tím ale nekončí. Co nevidět se začnou opravovat dva úseky pětatřicítky ve Vysokém Mýtě. A jakmile na začátku července skončí hudební festival Smetanova Litomyšl, začne se opravovat pětatřicítka přímo ve městě. To potrvá až do října.