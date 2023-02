Oběd v restauraci jako luxus. Vepřový řízek je na Svitavsku za 150 i 200 korun

Oběd za stovku je ve svitavském okrese už čistá utopie. Polední menu se běžně pohybují okolo 150 korun, v některých restauracích dosahují ke dvěma stovkám. Lidem na obědy už ani nestačí stravenky od zaměstnavatele, nosí si do práce raději jídlo z domova. „Dříve jsme chodili s partou z práce každý den na meníčko do hospody. Teď ale všichni šetříme a když už na oběd jdeme, je to výjimečně,“ řekla Ludmila Horáková ze Svitav. A není sama.

Řízek | Foto: Shutterstock