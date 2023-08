Klasika i rychlovky. Dát si na Svitavsku oběd do 150 korun je možné. Polední menu se pohybuje okolo 150 korun, obědy v některých bistrech ale vyjdou levněji. Lidé však přiznávají, že šetří a častěji si do zaměstnání nosí jídlo z domova.

Oběd v restauraci, jídlo - ilustrační foto | Foto: ČTK

Hamburgery, řízek, svíčková, smažený sýr nebo trhané maso. Nabídka restaurací na Svitavsku je pestrá, vybere si každý. Stejně tak se ale liší ceny hlavních jídel.

„Na obědech šetřím, dám si v bistru třeba jen bagetu nebo polévku. Když se chceme dobře najíst, rádi si s manželkou připlatíme a zajdeme na nějakou specialitu,“ řekl Petr Hrubý ze Svitavska. Mezi jeho oblíbené podniky patří Pivovárek na Kopečku ve Svitavách. Tady za hovězí svíčkovou se špekovým knedlíkem zaplatí lidé 235 korun, vepřová panenka vyjde na 220 korun a třeba smažený eidam na 140 korun.

To Lahůdky u Montyho nabízí levnější oběd. Ráda sem zajde Eva Novotná, která to má blízko práce. Denní menu bistro nabízí za 105 korun. V pondělí 28. srpna za tuto cenu podnik nabízí kuřecí řízek s bramborovou kaší nebo kuřecí roládu s přelivem a šťouchanými brambory. Polévka není v ceně a stojí okolo 40 korun. Restaurace Sklípek má v nabídce hlavní jídlo okolo 120 korun a polévku do 30 korun.

Levné obědy vyhledávají lidé i v nedaleké Litomyšli. Tady patří mezi oblíbené podniky restaurace Slunce na náměstí. „Chodíme tam s kolegy z práce. Jídlo je rychle na stole a vždy se dobře najíme, bývají i velké porce. V poledne nepotřebujeme žádné degustační menu,“ podotkl Jiří Bartoš. Slunce doporučili v anketě i čtenáři Deníku. Smažený kuřecí řízek tady nabízí za 119 korun, kuřecí nudličky s nivou, šunkou, žampiony a pórkem za 149 korun nebo smažený sýr s tatarkou za 99 korun. Mezi hospůdky, kam v Litomyšli lidé chodí na oběd, patří i Bistro u fortny nebo Veselka, kde nabízí polední menu za 155 korun.

Za 140 korun si lidé pochutnají na obědovém menu v Moravské Třebové v restauraci Na Hladince. Za tuhle příznivou cenu si tady strávníci dají vepřový steak s pepřovou omáčkou a hranolky nebo kuřecí čínskou masovou směs s rýží.