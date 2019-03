„Ten trvá zpravidla osm měsíců, víc to neurychlíme. Mám-li být optimista, tak v polovině příštího roku bychom mohli zahájit samotnou výstavbu. Ta potrvá dvě stavební sezony,“ uvedla ve středu na jednání městského zastupitelstva vedoucí výstavby pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Mažete nám med kolem pusy

Svitavy jsou po Pardubicích a Chrudimi nejucpanější město kraje a obyvatelé i řidiči na obchvat už desítky let marně čekají. Termíny byly mnohokrát odsouvány a u zastupitelů vzbudila nelibost informace, že po dlouhých letech příprav stále není vyřešena čtvrtina pozemků.

„Pozemky vykupujete už deset let, proč na to máte externí firmu? Řeší se to strašně zdlouhavě. O obchvatu se mluví už 40 let a mám pocit, že nám jen mažete med kolem pusy,“ rozčílil se zastupitel Libor Zelinka.

Jarolímová se bránila poukazem na problémy hlavně s dědickými řízeními, kdy je více účastníků řízení a ti se mnohdy nedokážou dohodnout.

Vedle toho je třeba vyřešit řadu věcných břemen, přeložek sítí či výměn pozemků. V zásadě se na celé trase ocitl podle Jarolímové jeden jediný spor, kdy farmář nechce ustoupit ani při nabídce osminásobku běžné ceny. Jeho odpor ke směně nebo prodeji je principiální. Zde se tedy nejspíš bude vyvlastňovat.

„Nechceme postupovat striktně jako kolegové ze závodu v Praze a po třech měsíců už vyvlastňovat. Chceme se s majiteli vždy dohodnout. Požadavky vlastníků jsou přitom různorodé. Další změny řešíme i na základě požadavků orgánů státní správy,“ dodala Jarolímová.

Kromě jediného sporného pozemku je výkup a směny všech ostatních už v běhu, většinou se jedná o parcely velkých firem nebo právě státních institucí. U nich není sporu, proces je však procedurálně zdlouhavý. Státní půda se přitom řeší nikoliv prodejem, ale převodními smlouvami.

Obyvatelé Svitav pak mohou doufat, že bez problémů a bez odvolání proběhne i výběrové řízení na zhotovitele. Jedno úspěšné odvolání může zahájení zdržet i o půl roku. Takže rok 2022 jako datum zprovoznění je stále velmi nejistý.

Přibude jedna křižovatka

Trasa obchvatu je už řadu let známá, začíná před železničním podjezdem u Hradce nad Svitavou, mimo zástavbu více či méně kopíruje trať a plánovaným pětiramenným kruhovým objezdem se za Lačnovem napojuje na „pětatřicítku“ a obchvat Opatova. Páté rameno bude prozatím zaslepeno, povede k souběžné dálnici D35.

Na trase obchvatu přibude podle nových informací jedna další křižovatka, a to do průmyslové zóny u Lačnova.

Dnes neuralgický podjezd brněnské výpadovky u Hradce nad Svitavou bude zachován, nynější silnice se však na obchvat napojovat nebude. Od Lán už nově půjde jen o místní komunikaci, která za podjezdem pod tratí podjede i obchvat a bude bez možnosti odbočení pokračovat jako cesta do polí.

Na obchvaty čekají i další města v kraji. Chrudimský obchvat by mohl být hotov díky letošnímu zahájení už o rok dřív, tedy v roce 2021. U severovýchodního obchvatu Pardubic silničáři stále uvádějí spíše nereálný termín 2023.