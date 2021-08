Obchodní centrum bude. Moravská Třebová už prodává pozemky pro Kaufland

Do dvou let vyroste v Moravské Třebové nové obchodní centrum se supermarketem Kaufland. Příprava výstavby obchodního centra na jihozápadním okraji města je první fází komplexního projektu, který do budoucna počítá také se vznikem šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů, spolu se zelení a technickou a dopravní infrastrukturou.

Na jihozápadním okraji Moravské Třebové vyroste nové obchodní centrum. | Foto: Město Moravská Třebová

Jednání města s developerem a investorem pokračují, příprava lokality Jihozápad pokročila do další fáze. Finálním investorem a pronajímatelem celého retail parku bude společnost RENT Group, se kterou již má Moravská Třebová uzavřenou plánovací smlouvu. "Nově jsme také uzavřeli dodatek k budoucí kupní smlouvě, který investora zavazuje k vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských sítí pro budoucí obchodní centrum, jehož provozovatelem bude Kaufland. S přenesením povinnosti vybudování infrastruktury a sítí z města na investora je spojeno také snížení kupní ceny za pozemky města," uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Mička. Již jsme psali: Do Moravské Třebové míří Kaufland. Mnozí lidé se bojí vylidnění náměstí Přečíst článek ›

Navržené obchodní centrum se skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem převážně potravinářského zboží. Tato část je umístěna na severozápadě obchodního centra. Druhou částí je retail s pěti obchodními jednotkami a parkovacím stáním pro automobily. Obchodní centrum dále zahrnuje technickou infrastrukturu a zeleň včetně připojení pro rezervní plochu. Dojde navíc k propojení nově vybudovaného území minimálně s ulicí Dr. Janského. Tím bude připraveno území pro budoucí výstavbu bytových a rodinných řadových domů v této lokalitě. "Aktuálně pokračuje nezbytná projektová příprava pro budoucí stavbu obchodního centra. Na posledním jednání investor deklaroval termín dokončení a otevření nového obchodního centra na jaře 2023,“ dodal Mička. Obce u Moravské Třebové žádají zmenšení odpočívky u dálnice D35 Přečíst článek › Realizace projektu Jihozápad je navržená na etapy. První fází bude příprava inženýrských sítí pro obchodní centrum Kaufland. Napojení lokality na dopravní infrastrukturu města je navrženo prostřednictvím okružní křižovatky v místě křížení ulic Jiráskova a Svitavská. Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce sedm metrů, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů. Chodník povede od ulice Západní k ukončení nové komunikace jižně od obchodního centra. Řešení dešťové vody v území zajistí soustava tří suchých retenčních nádrží v severní části údolí, která navazuje na Údolní ulici.