Spory o trasu dálnice D35 kolem Litomyšle se vlečou dál. Obce v prstenci okolo města se v minulých dnech odvolaly proti územnímu rozhodnutí pro původně plánovanou trasu dálnice, které těsně před vánočními svátky vydal stavební úřad v Litomyšli. Trasu napadla jak obec Strakov, tak aktivisté z příměstské osady Kornice.

Protihlukové stěny

Jejich námitky zůstávají stále stejné. Požadují mírné změny trasy dálnice s tím, že by přitom stále zůstala ve schváleném koridoru, výstavbu dalších protihlukových stěn nebo změny výškové nivelity kvůli okolnímu hlukovému zatížení a ochraně spodních vod. Nelíbí se jim navržené náspy nebo naopak zářezy dálnice.

„Odvolali jsme se i v úsecích, které se Kornic přímo netýkají, ale zůstali jsme v nich účastníky řízení, a chceme tak podpořit naše sousedy. Budou nás zastupovat právníci,“ řekl Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Více problémů

Záležitostí, které se Kornickým nelíbí, je hodně, ale nelze je vyložit ve dvou větách, došlo by k velkému zkreslení. „Jedna z těch podstatných věcí je ale i samotný způsob, jakým si Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tvrdě a bezohledně prosazuje svou trasu,“ přidal se starosta Strakova Jan Janypka.

Dálniční obchvat Litomyšle tak zůstává největším oříškem na celé osmdesátikilometrové trase D35 od Vysokého Mýta do Mohelnice. Osmnáctikilometrový úsek ŘSD kvůli sporům rozdělilo do tří etap, přičemž napadené územní rozhodnutí se týká částí ze Džbánova k Bohuňovicím a pak od Strakova do Janova. O prostředním úseku kolem Kornic se ještě ani nejednalo.

Trasa dálnice se navíc nelíbí ani dalším obcím a rovněž řadě soukromých zemědělců, kteří svá pole odmítají prodat. Ještě rok staré plány, že dálnice kolem Litomyšle bude v roce 2026 hotová, tak pomalu berou za své.

Otazník visí nad přivaděčem k dálnici. „Česká Třebová o něj v minulosti neusilovala, ale nové vedení města ano. My nechceme přivaděč kolem Kornic a na Lány, ale dokážeme si představit, že podpoříme T křižovatku někde za Kornicemi. To se nelíbí dalším lidem, ale to už musí vyřešit stát a ŘSD,“ dodal místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Přímé napojení

Radní v prosinci přijali usnesení, v němž podporují záměr České Třebové v přímém napojení na dálnici křižovatkou ve tvaru T tak, aby se občané České Třebové a okolí v případě, že pojedou přes Litomyšl, napojili na dálnici přímo, aniž by jeli obydlenou oblastí Prokop, kolem zámku a největší litomyšlské základní školy.

Úsek ze Džbánova je dlouhý 7,5 kilometru, ŘSD chce už soutěžit firmu na projekt úseku s odhadovanou cenou 3,7 miliardy korun. V případě 10 kilometrů dlouhého úseku kolem Litomyšle ŘSD počítá se zahájením stavby v roce 2023, náklady mají být 4,5 miliardy korun.

V případě D35 je kromě stavby dvou úseků z Opatovic do Časů a dál do Ostrova zatím nejdále úsek Janov – Opatovec a Opatovec – Staré Město, kde je už platné územní rozhodnutí. V případě dvou úseků u Vysokého Mýta se očekává vydání během příštího roku.