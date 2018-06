Obce na Svitavsku se hrdě hlásí ke svým počátkům. Někde jsou ale nejasné

Svitavsko – Příležitost oslavit výročí spojené s první nebo nejstarší písemnou zmínkou si patrně nenechá ujít žádné město ani vesnice. A je úplně jedno, jestli má taková obec sto tisíc, nebo jen pár desítek obyvatel.

Z oslav 750 let města Polička.Foto: Město Polička

„Město Jevíčko si v letošním roce připomíná výročí 760 let od povýšení na město královské. Rok 1258 je oslavován již velmi dlouho, takže jsme na tuto historii navázali a pokračujeme v jejím připomínání,“ vysvětluje starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Oslavy historie a tradic mají, podle starosty, obrovský význam. „Jednak z pohledu jejich předávání našim potomkům, ale také z pohledu udržování přátelských sousedských vztahů v obcích a městech,“ dodává Dušan Pávek.

A podobně oslavy výročí vnímá většina měst a obcí na Svitavsku. „První zmínka o Městečku Trnávce je z roku 1308. Významné výročí 700 let obec slavila poměrně velkolepě před deseti lety. Letos jsou oslavy skromnější,“ vysvětluje starosta Milan Šedaj.

Kulatá výročí oslavila nedávno i města Polička, Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová. Litomyšl je velmi stará dáma a my neznáme úplně přesně její věk. Z tohoto důvodu si připomínáme jiná výročí. Ve velké stylu jsme slavili 750. výročí povýšení Litomyšle na město,“ vysvětluje Michaela Severová, vedoucí odboru odboru kultury litomyšlského městkého úřadu. Podle Michaely Severové zmiňuje Litomyšl poprvé kronikář Kosmas k roku 981 jako pohraniční pevnost Slavníkovců. „Existence opevněného sídla zde však nebyla dosud archeologicky prokázána,“ dodává.

Nejstarší důvěryhodná písemná zpráva o dnešním městě se váže k závěru 11. století. „Na dnešním zámeckém návrší tehdy kníže Břetislav II. založil kostel nebo možná benediktýnský klášter,“ pokračuje Michaela Severová. „Dá se říci, že v Litomyšli slavíme často a rádi. Snažíme se, aby byli Litomyšlané rádi, že jsou z Litomyšle,“ uzavírá.

„Město Polička slavilo v roce 2015 velké výročí 750 let od svého založení králem Přemyslem Otakarem II.,“ připomíná tisková mluvčí Naděžda Šauerová. Do oslav se zapojily místní spolky, kulturní zařízení, sportovní organizace i školy. „Takové připomínky považujeme samozřejmě za důležité, město Polička se ke své bohaté historii hlásí,“ dodala.

„Město Svitavy bylo založeno asi v polovině 12. století, leč chybějí jakékoliv písemné doklady,“ říká městský historik Radoslav Fikejz. První písemná zmínka je ale mladší. „O století později se rozhořel spor mezi premonstráty a olomouckým biskupem Brunem, jehož výsledkem byla smírčí listina, která je sama o sobě dobovým falsem, datovaná v roce 1256, což je i první písemná zmínka o Svitavách pravobřežních, tedy Nových,“ pokračuje.

Podle historika si obyvatelé Svitav v nejrůznějších oslavách přímo libovali. „Oslavy založení města ale chybějí anebo byly součástí jiných oslav,“ upozorňuje Radoslav Fikejz. První opravdové jubilejní oslavy tak proběhly až v roce 1956. Na ně poté navázaly oslavy v roce 1996, 2006 a 2016. „Nevím, co je příčinou toho 'hladu po identitě'. Snad je to i generační záležitost, že chceme znát minulost místa, v němž jsme se narodili, máme zde kořeny, ba co víc, do něhož jsme se přistěhovali. Napomůže-li znalost historie k vytvoření pocitu hrdosti a k souznění s místem, kde žijeme, pak jedině dobře, ale ten pocit sounáležitosti je pouhým předstupněm k tomu, abychom mohli říkat: 'Toto je moje město, v němž žiji',“ říká k oslavám Radoslav Fikejz.

Některé oslavy nemají oporu v historických pramenech

Jenže s nejstaršími nebo prvními zmínkami bývá často potíž. Ze středověku, kde má většina dnešních obcí svoje počátky, se mnoho písemných dokladů nedochovalo. A ty, které existují, většinou nehovoří zcela jednoznačně. Navíc je mezi nimi množství soudobých i novodobých padělků. Města a obce tak nezřídka oslavují sporná nebo neexistující výročí. Anebo navazují na tradiční oslavy, které proběhly před padesáti, sto a více lety.

To je i případ Moravské Třebové. „Město Moravská Třebová má první potvrzenou písemnou zmínku k roku 1270. S tímto datem však žádné oslavy spojeny nejsou, neboť v našem městě se již několik desetiletí z určitých důvodů odvozují od jiného data,“ vysvětluje tiskový mluvčí Václav Dokoupil.

Naráží tím na tradici, která se zrodila v roce 1957, kdy město slavilo 700 let. Rok 1257 jako datum první písemné zmínky, aniž by pro to měli jakoukoliv oporu v soudobých pramenech, si „vymysleli“ tehdejší funkcionáři národního výboru. Později, poté co byla někdejší manipulace s historií objasněna, už město nechtělo od tradičního termínu oslav výročí ustupovat. Vloni si tak Moravská Třebová připomínala výročí 760 let.

Podobné pochybné oslavy se ale nevyhnuly ani menším obcím. Chornice a Vranová Lhota slavily před deseti lety 750. výročí, dokonce si nechaly při té příležitosti zpracovat publikace o historii. Obě obce se však s nejstaršími písemnými zmínkami „minuly“ o třiatřicet let.

„Údaj o první písemné zmínce byl takto zaužívaný a na Wikipedii je takto uváděn doposud. My jsme si rok oslav první písemné zmínky docela pěkně užili, vznikly i nové tradice a s publikací jsme spokojeni, přestože některé převzaté údaje zřejmě vykazují jisté nepřesnosti," vyjádřil se chornický starosta Jiří Smékal.