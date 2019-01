Rychnov na Moravě – V obci se rozhodli pro ekologické i levnější řešení likvidace plastového odpadu.

Občané již několik let ukládají plasty do pytlů určených pro tento druh odpadu. „V tomto systému se nic nemění a i nadále budeme využívat sběru plastů uložených v určených pytlích. Co se zásadně mění, je nakládání s odpadem,“ informoval starosta Rychnova Milan Hána.

Do konce minulého roku Rychnovští za odvoz plastů a následnou likvidaci platili jako většina obcí a měst. Protože sběrné suroviny vykupují i plasty, rozhodli se zabývat touto možností. „Od nového roku zajišťuje svoz plastů sama obec. Sbíráme je každé pondělí. Tím ulehčíme domácnostem, které byly nucené pytle s plastem uchovávat pro vývoz jednou za dva měsíce,“ uvedl Hána. Pytle svážejí na jedno místo a zde se budou dále třídit. Zvlášť plastové lahve barevné a bezbarvé, jinou částí budou igelity, plachty a fólie, dalším vytříděným druhem odpadu budou obaly z nápojových kartonů. Druhy plastů, které nebude možno zařadit do uvedených skupin, nechá obec odvézt k běžné likvidaci.

Jak uvedl Milan Hána, příjem do obecní kasy neočekává nijak významný, spíše se bude jednat o úsporu platby za likvidaci. Hlavním důvodem zavedení tohoto systému bylo takřka dokonalé třídění odpadu, který se může dále recyklovat. Pro práci na sběru a třídění plastů bude obec využívat pracovníky, kteří vykonávají veřejnou službu.