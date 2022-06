„Myslím, že je vhodné, aby referendum proběhlo. Domnívám se, že takový názor má i většina zastupitelů. Děkuji občanům za iniciativu, která se objevila. Lidem není jedno, co se v obci děje,“ uvedl janovský starosta Luboš Jiskra.

Bude to na rozhodnutí soudu

Naopak v referendum nedoufal chovatel papoušků. Postoj zastupitelů ho zklamal a je připravený se s obcí soudit. „Z právního hlediska jsem byl uveden v omyl, takže budu chtít po obci nahradit prostředky, které jsem do projektu už vložil. Když referendum dopadne záporně, nebudu moct pokračovat, nedá se nic dělat a zodpovědnost přejde na nové zastupitelstvo. Bude to na rozhodnutí soudu,“ řekl Kohout.

Poprvé přišel na obec s projektem zhruba před dvěma roky. „Dopracoval jsem projekt, aby byl nákres, jak bude zoo vypadat. Vše stálo spoustu peněz. To není za sto tisíc korun, to je v milionech. Vše jsem splnil, abyste měli představu. Dá se říci, že to bylo na vaši objednávku,“ upozornil Kohout zastupitele s tím, že vložené peníze bude chtít zpátky.

Zastupitelé se ale brání, že vždy schvalovali jen záměr a měli právo požadovat přesnější podklady. „Jsou to od pana Kohouta silná slova, ale je důležité, že to slyšíme. I stavební úřad doporučil, že můžeme požadovat studii proveditelnosti, abychom věděli, k čemu se budeme vyjadřovat. Když někdo něco chce stavět, máme právo vědět, jak to bude vypadat a co tam bude,“ vysvětlil Jiskra.

Hana Fifíková, která by se měla stát ředitelkou zoo, podotkla, že jsou ochotni ještě jednat a vyjít obci vstříc.

Zastupitelé Janova ale téměř jednohlasně schválili uspořádání místního referenda v termínu 23. a 24. září. Otázka zní jasně: Jste pro výstavbu zoologické zahrady v Janově?

„Máte tři měsíce na to, se prezentovat a přesvědčit lidi, že je zoologická zahrada plus pro Janov,“ dodal po hlasování starosta.

Atmosféra zhoustla

Místní lidé, kteří petici vyvolali, jsou s výsledkem jednání zastupitelů spokojení. Jsou rádi, že se obec k záležitosti postavila zodpovědně. Obzvláště v době, kdy atmosféra v Janově zhoustla.

„Bohužel zoo začala obec polarizovat, jsou lidé pro, proti, někdo je neutrální. Je mnoho lidí, kteří vidí jen to hezké. Četl jsem o zoo, které způsobily rozkol v obcích. Vždy začala jako malý projekt a rozrostla se na několik hektarů. Změní to chod obce, zoo do vesnice podle mě nepatří,“ řekl po jednání vedoucí petičního výboru Jan Bodo.

Pro zoologickou zahradu v Janově koupil Kohout pozemky u silnice I/35 při příjezdu ve směru od Svitav. Zoologická zahrada ve stylu Bali má mít tři části, a to parkování, hlavní část s výběhy a zázemí pro zoo, kde budou i tři haly na odchov papoušků.

Projekt za 50 až 100 milionů korun počítá s vodním ptactvem, plameňáky, výběhem pro surikaty, kopytníky, bažanty a sovami. Mají tam být dvě tropické haly, které by měly být průchozí a nabídnout návštěvníkům zážitkový okruh s papoušky, plazy a motýly. Kohout počítá, že by zoo mohlo ročně navštívit okolo 40 tisíc lidí.

Jestli se lidé do první zoo na Svitavsku za tři roky podívají, bude jasné 24. září.