Březová nad Svitavou – „Ačkoliv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezahájil správní řízení u tohoto ani u dalších projektů, u nichž byla zpochybněna transparentnost elektronického losování, stanovisko Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí se nemění."

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Přesně tak se v minulých měsících postavilo ministerstvo k výměře desetimilionové korekce za nejasnosti při výběrovém řízení na zhotovitele nové kanalizační sítě v Březové nad Svitavou.

Právní cesta

Předešlý starosta Martin Kiss ještě před volbami tvrdil, že usilovně hledá řešení, nejspíše i smírnou cestou, jak se domoci osvobození od platby vyměřené sankce a přitom dál nerušeně pokračovat ve výstavbě, aniž by to pocítil rozpočet města. Jeho nástupce Karel Adámek je přesvědčený, že jinak než právní cestou spor vyřešit nepůjde. „Na korekci trváme," dozvěděl se ortel současný první muž březovské radnice.

Peníze odjinud

Pro Březovou to znamená, že se brzy pustí do války s ministerstvem i Státním fondem životního prostředí. „Ze strany ministerstva prý není možné, jak nám prostředky uvolnit. Budeme zvažovat právní cestu, jak se peněz domoci, protože jsme přesvědčeni, že jsme nepochybili," říká rázně starosta města Karel Adámek. Nechce se však spoléhat na soudní spor, který by se mohl táhnout léta. „Finanční skulinu proto musíme doplnit z vlastních zdrojů," uvedl starosta Adámek.

Vedení města proto zahájilo nezbytné kroky k vyřízení půjčky. „Předpokládáme využití bankovního úvěru. Jednání už probíhají. Všichni totiž víme, jak probíhají soudní pře v rámci České republiky a peníze bychom teď dostat vůbec nemuseli. Právní cestu však opravdu musíme zkusit," míní Adámek. Starosta dodal, že jeho získání je na dobré cestě a „mělo by být schůdné".

Pořízení úvěru však bude znamenat obrovskou zátěž pro městskou kasu. Desetimilionový úvěr, který bude obec splácet léta, totiž tvoří více než třetinu březovského rozpočtu. „Přesně taková by byla zhruba výše úvěru," potvrdil Adámek.

Březová nad Svitavou dostala vyrozumění o korekci už začátkem minulého roku. Podle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže měla pochybit při výběru na zhotovitele, který probíhal elektronickým losovacím systémem. Úřad si v této souvislosti kromě Březové posvítil až na dalších osm desítek stavebních či jiných akcí po celé republice.

Tehdejší starosta města Martin Kiss řekl, že obec si není jakýchkoliv chyb během výběrového řízení vědomá a zároveň připomněl, že elektronické losování městečku zajišťovala najatá firma.

Kontroverze už od začátku stavby

Březové dokonce část roku nechodila plná výše získané dotace od státního fondu právě vinou vyměřených sankcí, na podzim však Kiss potvrdil, že peníze už zase plynou podle stanoveného plánu. Obě strany se však dosud nesmířily a nenašly východisko ze složité situace.

Kontroverze budí také samotná výstavba kanalizace už od jejího počátku. Ve městě totiž vznikne gravitační i tlakový typ. Lidé se dokonce ohrazovali proti postupu radnice, aby měl každý dům svůj vlastní přípojku, kterou si lidé také pokryjí z vlastní kapsy.

Připomínky zastupitelů

Některým zastupitelům se nelíbí i to, jak postupuje při výstavbě zhotovitelská firma. Nejhlasitěji se ozýval tehdy opoziční zastupitel Vojtěch Tuček, jemuž mimo jiné vadil fakt, že krycí poklopy k šachtám nejsou řádně zabezpečené před možným vniknutím malých dětí, u nichž by potom mohlo dojít k vážným až smrtelným úrazům.

Stejně tak se mu nelíbilo, že jsou tu také další nedodělky jako nesprávně izolované dráty rozvodu elektřiny. „Je jen zázrak, že se tu zatím nic nestalo," uvedl tehdy Vojtěch Tuček.

Požadoval proto mimo jiné rychlé sjednání nápravy. Starosta Martin Kiss upozorňoval, že stavba není kompletní a proto není na místě upozorňovat na nedodělky. V současnosti se je prý daří odstraňovat, radnice nemá námitky k postupům stavebních prací. „Intenzita kontrolních dnů je navíc opravdu velká. Před ukončením prací jsme se sešli rovnou šestkrát," míní Karel Adámek.

Dílo je podle něj z pětadevadesáti procent hotové. Stavbaři pracovali na dokončení kanalizace ve městě ještě do 19. prosince. Jejich návrat se chystá zřejmě už na příští týden. „Pokud dodrží smlouvu, půjdou na protlak u fotbalového hřiště, což nás momentálně trápí nejvíce. Agenda okolo této akce město řeší už rok," dodal starosta Karel Adámek.